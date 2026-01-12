Cardápio da semana: 5 receitas saudáveis e refrescantes para almoço e jantar

Nos dias quentes, nada melhor do que apostar em pratos que saciam a fome, hidratam o corpo e ainda trazem uma sensação agradável de refrescância. Pensando nisso, preparamos um cardápio com 5 receitas saudáveis, equilibradas e fáceis de preparar, perfeitas para almoço ou jantar nutritivo. Confira!
Poke de salmão
Ingredientes
- 300 g de salmão fresco cortado em cubos
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de chá de gergelim branco e preto
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 1/2 pepino japonês cortado em fatias
- 1/2 xícara de chá de rabanete fatiado
- 1/2 xícara de chá de tomate sem sementes e picado
- 1/2 xícara de chá de abacate cortado em cubos
- 1/4 de xícara de chá de alga wakame
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os cubos de salmão e tempere com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino, misturando delicadamente. Leve à geladeira por 10 minutos. Após, em um recipiente, coloque o salmão no centro e organize o pepino, o rabanete, o abacate, o milho-verde, o tomate e a alga wakame ao redor. Finalize com gergelim e sirva em seguida.
Peixe grelhado com molho de manga
Ingredientes
Peixe
- 2 filés de peixe
- Suco de 1 limão
- 1 dente de alho descascado e amassado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 fio de azeite de oliva
Molho
- 1 manga descascada e picada
- 1/2 xícara de chá de cebola-roxa descascada e picada
- 2 talos de salsão picados
- 1/3 de xícara de chá de vinagre de maçã
- Suco de 1 limão
- 1 colher de sopa de açúcar mascavo
- 1 pimenta-de-cheiro cortada em rodelas
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
Modo de preparo
Peixe
Em um recipiente, tempere os filés de peixe com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Tampe e deixe descansar por 10 minutos. Após, em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione os filés de peixe e grelhe todos os lados. Desligue o fogo e reserve.
Molho
Em uma frigideira em fogo médio, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola-roxa e o salsão até murcharem. Acrescente a manga, o vinagre de maçã, o suco de limão, o açúcar mascavo e a pimenta-de-cheiro. Cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo, aguarde esfriar e leve à geladeira para gelar. Sirva o peixe grelhado com o molho por cima.
Salada de frango desfiado com iogurte e maçã
Ingredientes
- 1 peito de frango cozido e desfiado
- 1 maçã sem sementes, com casca e picada
- 1 cenoura descascada e ralada
- 170 g de iogurte natural
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o frango desfiado, a maçã e a cenoura e misture. Adicione o iogurte natural, o suco de limão, o azeite de oliva, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde e mexa para incorporar. Sirva em seguida.
Macarrão integral com vegetais
Ingredientes
- 250 g de macarrão integral fusilli
- 1 pepino japonês cortado em rodelas
- 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- Suco de 1 limão-siciliano
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- Folhas de manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente. Escorra e reserve. Transfira para um recipiente, adicione o pepino japonês e o tomate-cereja. Tempere com suco de limão-siciliano, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Finalize com as folhas de manjericão e sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com rodelas de limão-siciliano.
Arroz integral com atum e hortelã
Ingredientes
- 1 xícara de chá de arroz integral
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 160 g de atum em água escorrido
- 1/2 pepino picado
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Folhas de hortelã picadas, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 xícaras de chá de água quente
Modo de preparo
Em uma panela em fogo médio, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o arroz integral e mexa por 2 minutos até começar a brilhar. Acrescente a água quente e o sal e abaixe o fogo. Cozinhe com a panela semiaberta até a água secar. Desligue o fogo e aguarde esfriar. Transfira para um recipiente, junte o atum escorrido e o pepino. Tempere com suco de limão, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Finalize com as folhas de hortelã e sirva em seguida.