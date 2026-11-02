Cardápio da semana: 5 receitas leves e práticas para fazer na air fryer

Montar um cardápio saudável pode ser mais simples do que parece, especialmente com a ajuda da air fryer. Do preparo rápido à limpeza fácil, o eletrodoméstico virou queridinho das cozinhas por entregar refeições douradas sem a necessidade de muito óleo. Para inspirar o seu dia a dia, reunimos cinco receitas que unem praticidade e sabor. Veja o passo a passo!

1. Almôndegas com legumes

Ingredientes

Almôndegas

500 g de carne moída

1 ovo

3 colheres de sopa de farinha de rosca

1/2 cebola ralada

2 dentes de alho amassados

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Legumes

2 batatas cortadas em gomos

2 cenouras cortadas em bastões

1 beterraba cortada em gomos

cortada em gomos 2 colheres de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e páprica a gosto

Modo de preparo

Almôndegas

Em uma tigela, misture a carne moída com o ovo, a farinha de rosca, a cebola, o alho, o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino, até obter uma massa homogênea. Modele as almôndegas com as mãos, deixando-as de tamanho médio e bem firmes.

Legumes

Em uma tigela, tempere a batata, a cenoura e a beterraba com o azeite, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica, misturando bem para que fiquem envolvidas pelo tempero.

Montagem e finalização

Preaqueça a air fryer a 200 °C. Comece pelos legumes, que levam mais tempo: distribua-os na cesta e asse por cerca de 8 minutos. Em seguida, acrescente as almôndegas ao lado dos legumes, sem sobrepor, e asse tudo por mais 15 a 18 minutos, ainda a 200 °C, chacoalhando a cesta na metade do tempo. O ponto certo é quando as almôndegas ficam douradas e crocantes por fora, e os legumes, macios e levemente torrados nas bordas. Sirva em seguida.

2. Sobrecoxa de frango assada

Ingredientes

6 sobrecoxas de frango sem pele

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1 limão

2 dentes de alho amassados

1 colher de chá de páprica defumada

Sal, pimenta-do-reino moída e alecrim a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as sobrecoxas com o azeite, o suco de limão, o alho, a páprica, o sal, a pimenta-do-reino e o alecrim e deixe marinar por cerca de 20 minutos. Preaqueça a air fryer a 200 °C. Disponha as sobrecoxas na cesta, sem sobrepor, e asse por 22 a 25 minutos, virando na metade do tempo, até dourarem bem e ficarem macias por dentro. Sirva em seguida.

Falafel com chips de couve (Imagem: faithie | Shutterstock)

3. Falafel com chips de couve

Ingredientes

Falafel

2 xícaras de chá de grão-de-bico cru

cru 1/2 cebola picada

Água para demolho

3 dentes de alho

1/2 xícara de chá de salsinha

1/2 xícara de chá de coentro

1 colher de chá de cominho

1 colher de sopa de farinha de grão-de-bico

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Chips de couve

6 folhas de couve crespa

1 colher de sopa de azeite

Sal a gosto

Modo de preparo

Falafel

Deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 a 24 horas. Após, escorra bem. No processador, bata o grão-de-bico com a cebola, o alho, a salsinha, o coentro, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino, até formar uma farofa úmida que se una ao ser pressionada. Acrescente a farinha de grão-de-bico, misture e leve à geladeira por cerca de 20 minutos. Modele bolinhas com as mãos. Preaqueça a air fryer a 180 °C, pincele os faláfeis com azeite e asse por 15 a 18 minutos, virando na metade do tempo, até dourarem por fora.

Chips de couve

Lave e seque muito bem a couve, retire os talos e rasgue-a em pedaços grandes. Misture com o azeite e uma pitada de sal, massageando levemente. Asse na air fryer a 160 °C por 5 a 8 minutos, chacoalhando a cesta uma ou duas vezes, até que fiquem crocantes, tomando cuidado para não deixar queimar. Sirva o falafel com o chips de couve.

4. Hambúrguer de lentilha

Ingredientes

2 xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida

cozida e escorrida 1/2 cebola picada

1 dente de alho amassado

3 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de chá de cominho

Azeite, salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse a lentilha cozida com um garfo, deixando alguns pedaços para dar textura. Misture com a cebola, o alho, a farinha de aveia, o cominho, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino, até a massa ganhar liga. Modele os hambúrgueres com as mãos e leve à geladeira por 15 minutos para firmar. Preaqueça a air fryer a 180 °C, pincele os hambúrgueres com azeite e asse por 12 a 15 minutos, virando na metade do tempo, até dourarem e ficarem firmes. Sirva em seguida.

5. Tofu crocante marinado

Ingredientes

400 g de tofu firme

firme 1 colher de sopa de amido de milho

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

2 dentes de alho amassados

Sal, pimenta-do-reino moída, páprica e cúrcuma a gosto

Modo de preparo

Seque bem o tofu com papel-toalha e corte em cubos médios. Em um recipiente, tempere o tofu com o azeite, o suco de limão, o alho, o sal, a pimenta-do-reino, a páprica e a cúrcuma e deixe marinar por cerca de 15 minutos. Polvilhe o amido de milho sobre os cubos e misture com cuidado, para garantir a crocância. Preaqueça a air fryer a 200 °C e asse por 15 a 20 minutos, chacoalhando a cesta algumas vezes, até os cubos ficarem dourados e crocantes por fora. Sirva em seguida.