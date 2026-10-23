Capim-santo na cozinha: veja maneiras de usar a planta além do chá

Segundo Bruno Ribeiro, médico e coordenador dos cursos de saúde da Faculdade Anhanguera, a versatilidade é um dos pontos fortes da planta. “O capim-santo pode ajudar a tornar a alimentação mais aromática e agradável. Seus compostos fenólicos e seu óleo essencial, rico em citral, apresentam potencial antioxidante, enquanto o consumo em forma de infusão é tradicionalmente associado ao relaxamento e ao conforto digestivo. Esses efeitos, porém, não substituem acompanhamento profissional ou tratamento de saúde”, explica.

Quais são os benefícios do capim-santo?

O capim-santo contém compostos aromáticos e antioxidantes estudados por sua ação biológica. No dia a dia, a planta ajuda a variar os sabores e aromas das receitas, inclusive de bebidas sem adição de açúcar. O médico Bruno Ribeiro ressalta, porém, que os benefícios dependem da alimentação como um todo. “Nenhum ingrediente isolado compensa hábitos desequilibrados. O ideal é usar o capim-santo como parte de uma dieta variada, com alimentos in natura ou minimamente processados”, orienta.

5 formas de incluir o capim-santo no cardápio

A seguir, confira maneiras práticas e seguras de colocar o capim-santo na alimentação.

1. Infusão quente

Higienize as folhas e corte-as em pedaços. Aqueça a água, desligue o fogo e adicione as folhas. Tampe o recipiente e deixe em infusão por alguns minutos. Coe e sirva. Evite ferver as folhas por muito tempo para preservar o aroma.

2. Chá gelado com frutas

Prepare a infusão, espere esfriar e leve à geladeira. Sirva com rodelas de limão, laranja, abacaxi ou maçã. A combinação dispensa açúcar, pois as frutas já deixam a bebida naturalmente doce.

O capim-santo é uma ótima opção para preparar bebidas geladas e refrescantes (Imagem: Ryo.project | Shutterstock)

3. Suco aromático

Bata uma pequena quantidade da infusão fria com abacaxi, maracujá ou melão e gelo. Coe, se necessário, e consuma logo após o preparo.

4. Caldos, sopas e molhos

Amarre folhas higienizadas ou use a parte mais macia do talo para aromatizar o cozimento. Retire as fibras antes de servir. O sabor combina com legumes, frango, peixe e leite de coco.

5. Sobremesas e frutas

Use a infusão concentrada para aromatizar gelatinas, cremes, caldas, picolés caseiros ou saladas de frutas. A proposta é acrescentar frescor sem transformar a planta em ingrediente medicinal.

Cuidados no preparo e no consumo

Antes de usar a planta, é importante confirmar sua identificação, lavar bem as folhas em água corrente e higienizá-las adequadamente. As folhas são fibrosas e têm bordas cortantes; por isso, devem ser manuseadas com cuidado e, em muitos preparos, coadas ou retiradas antes do consumo.

“O uso culinário moderado tende a ser a escolha mais segura. Gestantes, lactantes, crianças pequenas, pessoas com doenças crônicas ou que utilizam medicamentos devem buscar orientação de médico ou nutricionista antes do consumo frequente ou concentrado. O óleo essencial não deve ser ingerido sem indicação profissional”, alerta Bruno.

Com sabor cítrico e múltiplas possibilidades, o capim-santo pode sair da xícara e ganhar espaço em receitas do dia a dia. O segredo está na moderação, na procedência e no preparo correto.

Por Priscila Dezidério