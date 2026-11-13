Cansou do ovo mexido? Veja 3 receitas rápidas e saudáveis para variar o café da manhã

Versátil e fonte de proteínas, o ovo pode deixar o café da manhã mais nutritivo sem complicar a rotina. E não precisa aparecer sempre mexido ou cozido: crepes de massa fininha, suflês dourados e waffles salgados são maneiras saborosas de variar o preparo e dar uma cara nova à primeira refeição do dia. Com ingredientes simples, essas receitas ajudam a sair do básico e tornam a manhã mais gostosa. A seguir, confira como fazer!

1. Suflê de ovo com queijo

Ingredientes

3 ovos

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

3 colheres de sopa de leite integral

1 colher de sopa de farinha de aveia

1 colher de chá de azeite de oliva

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal a gosto

Modo de preparo

Separe as claras das gemas. Em uma tigela, misture as gemas com o leite, a farinha de aveia, o queijo muçarela e o parmesão até obter uma massa homogênea. Acrescente o sal e reserve. Em outro recipiente, bata as claras em neve até ficarem firmes. Incorpore delicadamente à mistura de gemas, fazendo movimentos suaves de baixo para cima para preservar a leveza. Adicione o fermento químico e misture cuidadosamente.

Distribua a massa em forminhas de papel próprias para muffins ou cupcake, preenchendo até aproximadamente 3/4 da capacidade. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até os suflês crescerem e ficarem dourados. Retire do forno e sirva em seguida.

2. Waffle de ovo

Ingredientes

2 ovos

2 colheres de sopa de leite integral

2 colheres de sopa de queijo muçarela ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com o leite até obter uma mistura homogênea. Acrescente o queijo muçarela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Preaqueça a máquina de waffle e unte levemente as placas com azeite de oliva. Despeje a mistura no aparelho, sem ultrapassar a capacidade, e feche a tampa. Deixe cozinhar até o waffle ficar firme e dourado. Retire cuidadosamente e sirva em seguida.

Dica: se não tiver uma máquina de waffle, prepare a mistura em uma frigideira antiaderente untada com azeite de oliva.

Crepe de ovo com creme de ricota e salmão (Imagem: Shebeko | Shutterstock)

3. Crepe de ovo com creme de ricota e salmão

Ingredientes

2 ovos

1 colher de sopa de leite integral

1 colher de chá de azeite de oliva

2 colheres de sopa de creme de ricota

50 g de salmão defumado em fatias

defumado em fatias Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Dill e coentro picado para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos com o leite, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma mistura homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente untada com azeite de oliva em fogo médio e despeje os ovos batidos, espalhando delicadamente para formar uma camada fina. Abaixe o fogo e cozinhe até a massa ficar firme e levemente dourada. Vire cuidadosamente e doure o outro lado. Retire o crepe da frigideira e espalhe o creme de ricota sobre a superfície. Distribua as fatias de salmão defumado por cima e finalize com dill e coentro picado. Dobre o crepe em formato triangular e sirva em seguida.