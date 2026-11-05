Cansou do frango empanado? Veja 5 receitas proteicas para o almoço

O frango é uma das proteínas mais queridas da cozinha brasileira, mas quem prepara a ave com frequência sabe que é fácil cair na rotina do empanado ou do simples filé grelhado. A boa notícia é que dá para variar sem complicar: com temperos, molhos e técnicas diferentes, o mesmo ingrediente ganha pratos cheios de sabor, nutritivos e perfeitos para o almoço.

A seguir, confira receitas práticas com frango que fogem do óbvio!

1. Almôndegas de frango ao molho piccata

Ingredientes

Almôndegas

500 g de frango moído

1 ovo

4 colheres de sopa de farinha de aveia

1/2 cebola ralada

2 dentes de alho amassados

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho piccata

Suco de 1 limão

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1/2 xícara de chá de caldo de galinha

2 colheres de sopa de alcaparra

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de azeite

Rodelas de limão-siciliano e salsinha picada para finalizar

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Almôndegas

Em uma tigela, misture o frango moído com o ovo, a farinha de aveia, a cebola ralada, o alho, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino, até obter uma massa homogênea. Modele as almôndegas com as mãos, deixando-as de tamanho médio e bem firmes. Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e doure as almôndegas por todos os lados, sem a necessidade de cozinhá-las por completo nesse momento. Retire e reserve.

Molho piccata

Na mesma frigideira das almôndegas, derreta a manteiga em fogo baixo e acrescente o vinho branco, deixando evaporar o álcool por cerca de 1 minuto. Junte o caldo de galinha, o suco de limão e as alcaparras, mexa e deixe o molho ferver.

Montagem

Retorne as almôndegas à frigideira, acrescente algumas rodelas de limão-siciliano e cozinhe em fogo médio por cerca de 10 minutos, até o molho reduzir levemente e as almôndegas ficarem cozidas por dentro. Acerte o sal e a pimenta-do-reino e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

2. Peito de frango recheado com queijo e espinafre

Ingredientes

4 filés de peito de frango

1 xícara de chá de espinafre

100 g de queijo branco cortado em fatias

2 dentes de alho picados

3 colheres de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e páprica defumada a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite e refogue o alho até dourar. Adicione o espinafre e refogue até murchar. Tempere com sal e reserve. Em um recipiente, tempere os filés com sal, pimenta-do-reino e páprica. Com uma faca, faça um corte lateral em cada filé, formando um bolso, sem atravessar a carne. Recheie com o espinafre e com as fatias de queijo, e feche a abertura com palitos de dente.

Depois, aqueça o restante do azeite em uma frigideira em fogo médio e doure os filés dos dois lados. Em seguida, transfira para uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 minutos, até o frango cozinhar por completo. Retire os palitos antes de servir.

Frango ao curry cremoso (Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock)

3. Frango ao curry cremoso

Ingredientes

600 g de peito de frango cortado em cubos

1 xícara de chá de iogurte natural

1 cebola picada

Água

3 dentes de alho amassados

1 colher de chá de gengibre ralado

2 colheres de sopa de extrato de tomate

1 colher de sopa de curry em pó

1 colher de chá de páprica picante

1 colher de chá de cominho

2 colheres de sopa de azeite

Coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os cubos de frango com metade do iogurte, o sal, a pimenta-do-reino e metade do curry e da páprica. Misture bem e deixe marinar por 20 a 30 minutos, para a carne absorver os temperos e ficar mais macia.

Em seguida, em fogo médio, aqueça o azeite em uma frigideira ou panela e doure o frango marinado por todos os lados. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola, o alho e o gengibre até murcharem. Acrescente o restante do curry e da páprica, o cominho e o extrato de tomate, mexendo por alguns segundos até perfumar.

Adicione um pouco de água, aos poucos, até formar um molho encorpado. Retorne o frango à panela e cozinhe em fogo médio por cerca de 10 minutos. Reduza o fogo e incorpore o restante do iogurte, mexendo sem deixar ferver forte, para que o molho não talhe. Acerte o sal e finalize com o coentro. Sirva em seguida.

4. Frango desfiado à mexicana

Ingredientes

500 g de peito de frango cozido e desfiado

1 cebola cortada em tiras

1 pimentão vermelho cortado em tiras

vermelho cortado em tiras 2 tomates picados

1 colher de chá de cominho

1 colher de chá de páprica defumada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de óleo

Coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em fogo médio, aqueça o óleo em uma panela e refogue a cebola, o alho e o pimentão até ficarem macios. Junte os tomates, o cominho e a páprica e cozinhe até formar um molho encorpado. Acrescente o frango desfiado, acerte o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo, para a carne absorver bem os temperos. Finalize com o coentro. Sirva em seguida.

5. Escondidinho de frango com batata-doce

Ingredientes

Purê

600 g de batata-doce descascada e cozida

descascada e cozida 1 colher de sopa de manteiga

Sal e noz-moscada em pó a gosto

Recheio

500 g de peito de frango cozido e desfiado

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 tomates picados

2 colheres de sopa de óleo

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Purê

Em um recipiente, amasse a batata-doce ainda quente com a manteiga, o sal e a noz-moscada, até obter um purê cremoso e homogêneo.

Recheio

Em fogo médio, aqueça o óleo em uma panela e refogue a cebola e o alho. Junte os tomates e cozinhe até formar um molho. Acrescente o frango desfiado, tempere com o sal e a pimenta-do-reino e finalize com o cheiro-verde.

Montagem

Em um refratário, espalhe o recheio de frango e cubra com o purê de batata-doce, alisando a superfície. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, até gratinar levemente. Sirva em seguida.