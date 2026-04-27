Canjica doce: 3 receitas deliciosas e práticas para fazer em casa

Tradicional da culinária brasileira, a canjica doce é um prato que carrega memória afetiva e marca presença em diferentes momentos, especialmente nas festas juninas e nos dias mais frios. Cremosa, reconfortante e versátil, ela pode ser preparada de várias formas, desde a versão clássica até combinações mais incrementadas. Além de ser uma opção prática e de ótimo custo-benefício, a receita leva ingredientes simples e rende porções generosas, ideais para compartilhar em família ou servir em encontros especiais.
A seguir, confira 3 receitas deliciosas e práticas de canjica doce para fazer em casa!
1. Canjica cremosa
Ingredientes
- 500 g de canjica branca
- 1,5 l de água
- 1 l de leite
- 200 ml de leite de coco
- 395 g de leite condensado
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 canela em pau
- 5 cravos-da-índia
- Canela em pó a gosto
- Água para deixar de molho
Modo de preparo
Deixe a canjica de molho em um recipiente com água por 24 horas. Após, escorra e lave em água corrente. Em uma panela de pressão, adicione canjica e 1,5 l de água e cozinhe por cerca de 35 a 40 minutos após pegar pressão, até os grãos ficarem macios. Aguarde a pressão sair. Em seguida, abra a panela com cuidado, acrescente o leite, o leite de coco, o leite condensado, o açúcar, a canela em pau e os cravos-da-índia. Misture bem e leve ao fogo baixo, mexendo de vez em quando, até o caldo engrossar e ficar cremoso. Finalize com canela em pó antes de servir.
2. Canjica com doce de leite
Ingredientes
- 500 g de canjica branca
- 1,5 l de água
- 1 l de leite
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de doce de leite
- 200 g de creme de leite
- 1 canela em pau
- 5 cravos-da-índia
- Canela em pó a gosto
- Água para deixar de molho
Modo de preparo
Deixe a canjica de molho em um recipiente com água por 24 horas. Após, escorra e lave em água corrente. Em uma panela de pressão, adicione canjica e 1,5 l de água e cozinhe por cerca de 35 a 40 minutos após pegar pressão, até os grãos ficarem macios. Aguarde a pressão sair e abra a panela com cuidado. Acrescente o leite, o açúcar, a canela em pau e os cravos-da-índia. Misture bem e cozinhe em fogo baixo por cerca de 15 minutos, mexendo de vez em quando. Depois, adicione o doce de leite e misture até incorporar completamente.
Por fim, acrescente o creme de leite, misture delicadamente e cozinhe por mais alguns minutos até atingir uma textura cremosa. Retire a canela em pau e os cravos-da-índia e sirva em tigelas, finalizando com canela em pó.
3. Canjica com coco e amendoim
Ingredientes
- 500 g de canjica branca
- 1,5 l de água
- 800 ml de leite
- 200 ml de leite de coco
- 395 g de leite condensado
- 100 g de coco ralado
- 1 xícara de chá de amendoim torrado e triturado
- 1 canela em pau
- 4 cravos-da-índia
- Canela em pó a gosto
- Água para deixar de molho
Modo de preparo
Deixe a canjica de molho em um recipiente com água por 24 horas. Após, escorra e lave em água corrente. Em uma panela de pressão, coloque a canjica, adicione 1,5 l de água e cozinhe por cerca de 35 a 40 minutos após pegar pressão, até os grãos ficarem macios. Aguarde a pressão sair e abra a panela com cuidado. Acrescente o leite, o leite de coco, o leite condensado, o coco ralado, o amendoim triturado, a canela em pau e os cravos-da-índia. Misture bem e cozinhe em fogo baixo, mexendo de vez em quando, até o caldo engrossar e ganhar cremosidade. Sirva com a canela em pó.