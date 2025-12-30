Cangurus: 7 curiosidades interessantes sobre esses animais

Os cangurus são marsupiais nativos da Austrália e pertencem à família Macropodidae, que significa literalmente “grandes pés”. Conhecidos por seus saltos impressionantes, esses animais se destacam por suas pernas traseiras extremamente fortes, cauda musculosa e a famosa bolsa abdominal usada pelas fêmeas para carregar seus filhotes. Eles vivem principalmente em regiões de clima árido ou semiárido e são considerados verdadeiros símbolos da fauna australiana, representando a força e a resiliência diante das adversidades da natureza.

A seguir, veja algumas curiosidades interessantes sobre os cangurus!

1. Saltos poderosos e economia de energia

Os cangurus são os únicos grandes mamíferos que se locomovem saltando sobre duas patas. Seus músculos e tendões elásticos funcionam como molas, armazenando energia a cada salto e liberando-a no impulso seguinte. Essa biomecânica permite que o animal percorra longas distâncias gastando pouca energia, mesmo com seu peso corporal.

Em média, um canguru-vermelho pode alcançar até 9 metros de distância em um salto e 3 metros de altura. Essa eficiência energética é essencial para sobreviver em regiões secas, onde o alimento e a água podem ser escassos, permitindo que se desloquem em busca de recursos sem grande desgaste físico.

2. A cauda funciona como uma “terceira perna”

A cauda dos cangurus é mais do que um simples apoio para o equilíbrio. Composta por músculos robustos e extremamente fortes, ela é usada como uma verdadeira “terceira perna” durante a locomoção lenta. Quando caminham, eles apoiam as patas dianteiras e a cauda no solo antes de mover as patas traseiras, formando um tripé que garante estabilidade. Essa habilidade também é usada em situações de defesa, quando o canguru se apoia na cauda para dar poderosos chutes com as pernas traseiras.

3. A bolsa materna é o lar do filhote

As fêmeas de canguru possuem uma bolsa abdominal chamada marsúpio, onde o filhote completa seu desenvolvimento. O nascimento ocorre quando o filhote tem apenas alguns milímetros e ainda está completamente indefeso. Ele rasteja até a bolsa, onde encontra uma das quatro glândulas mamárias e se fixa para mamar e crescer protegido. Dentro da bolsa, permanece por cerca de 6 a 8 meses, saindo somente quando está mais forte e peludo. Mesmo depois disso, ele continua voltando para se alimentar ou buscar abrigo.

A fêmea pode cuidar de um filhote na bolsa, outro fora dela e ainda carregar um embrião “em espera” no útero (Imagem: AlecTrusler2015 | Shutterstock)

4. A fêmea pode pausar a gravidez

Os cangurus possuem uma habilidade reprodutiva impressionante: a diapausa embrionária. Isso significa que a fêmea pode interromper o desenvolvimento de um embrião até que as condições ambientais estejam favoráveis, como em períodos de seca ou escassez de alimento. Assim, ela pode cuidar de um filhote na bolsa, outro fora dela e ainda carregar um embrião “em espera” no útero. Quando o filhote mais velho se torna independente, o embrião volta a se desenvolver.

5. Alimentação eficiente e digestão ecológica

Cangurus são herbívoros e se alimentam de gramíneas, folhas e brotos. Seu sistema digestivo é altamente eficiente e dividido em compartimentos, semelhantes aos dos ruminantes. Porém, há uma diferença notável: durante a digestão, os cangurus produzem pouquíssimo metano, um dos gases mais poluentes emitidos pelo gado. Em vez disso, eles utilizam bactérias que convertem o hidrogênio e o dióxido de carbono em ácidos graxos, fornecendo energia sem liberar gases em grande quantidade.

6. Vivem em grupos sociais chamados “mobs”

Os cangurus são animais sociais e costumam viver em grupos conhecidos como mobs, formados por até 50 indivíduos. Nessas comunidades, há uma hierarquia bem definida, com um macho dominante responsável pela proteção e reprodução. A vida em grupo oferece segurança contra predadores e facilita a vigilância, já que sempre há algum indivíduo atento ao ambiente. As interações entre eles envolvem toques, cheiradas e até lutas, que servem para estabelecer respeito e liderança.

7. Adaptação a ambientes áridos

A Austrália é um continente com grandes áreas secas e desertos, e os cangurus evoluíram para viver em condições de calor extremo e escassez de água. Eles conseguem reduzir o ritmo metabólico e concentrar a urina para economizar líquidos, além de serem mais ativos ao entardecer e durante a noite, quando as temperaturas estão mais amenas. Em situações de calor intenso, lambem os antebraços para resfriar o corpo com a evaporação da saliva.