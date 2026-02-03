Variedades

Camarão: 5 receitas leves e saudáveis para o almoço 

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 03/02/26 13h07
Salada morna de camarão com abacate (Imagem: Sea Wave | Shutterstock)
Salada morna de camarão com abacate (Imagem: Sea Wave | Shutterstock)

O camarão é um dos ingredientes mais versáteis e saborosos da cozinha. Além de ter preparo rápido, combina com diferentes temperos e acompanhamentos, permitindo criar pratos equilibrados e cheios de frescor. Rico em proteínas e com baixo teor de gordura, ele é uma ótima escolha para quem busca um almoço leve, nutritivo e sem abrir mão do prazer à mesa. 

A seguir, veja 5 receitas leves e saudáveis com camarão para o almoço!

1. Salada morna de camarão com abacate

Ingredientes

  • 400 g de camarão limpo
  • 1 abacate cortado em cubos
  • 4 xícaras de chá de folhas verdes (alface, rúcula ou mix)
  • 2 colheres de sopa de cebola-roxa picada
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • Suco de 2 limões 
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 dente de alho picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Fatias de limão-siciliano para servir

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o camarão com alho, metade do suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio. Refogue o camarão na frigideira por cerca de 3 a 4 minutos, até ficar rosado e levemente dourado. Desligue e deixe amornar. Em uma tigela grande, coloque as folhas verdes, o abacate, a cebola-roxa e o cheiro-verde. Acrescente o camarão já morno à tigela e misture delicadamente para não desmanchar o abacate. Regue com o restante do suco de limão e com o azeite. Sirva em seguida com as fatias de limão-siciliano.

2. Camarão com brócolis e gengibre

Ingredientes

  • 400 g de camarão limpo
  • 2 xícaras de chá de brócolis em floretes
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 3 colheres de sopa de água
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o camarão com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira grande, coloque o azeite e leve ao fogo médio. Acrescente o alho e o gengibre e refogue por 2 minutos. Junte o brócolis e a água, misture e deixe cozinhar por cerca de 3 minutos em fogo médio, até ficar macio e bem verde. Adicione o camarão à frigideira e refogue até que fique rosado e cozido. Ajuste o tempero com sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente para incorporar todos os ingredientes e sirva em seguida.

3. Camarão ao forno com tomate e manjericão

Ingredientes

  • 400 g de camarão limpo
  • 2 xícaras de chá de tomate cortado em cubos
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 6 folhas de manjericão
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o camarão com suco de limão, sal e pimenta-do-reino moída. Em uma travessa, coloque o tomate, o alho e o azeite e misture bem. Distribua o camarão sobre o tomate, formando uma camada uniforme. Acrescente as folhas de manjericão por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos, até que o camarão fique rosado e cozido. Retire do forno e misture delicadamente para incorporar o molho formado. Sirva em seguida. 

Camarão com aspargos ao molho de alho servido em prato raso branco em cima de mesa de madeira
Camarão com aspargo ao molho de alho (Imagem: Kritchai7752 | Shutterstock)

4. Camarão com aspargo ao molho de alho

Ingredientes

  • 400 g de camarão limpo
  • 1 maço de aspargo verde
  • 2 dentes de alho picados
  • 4 dentes de alho cortados fatiados
  • Suco de 1 limão
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1/2 xícara de chá de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o camarão com o alho picado, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve. Lave os aspargos, corte a base mais dura e reserve. Em uma frigideira grande, coloque o azeite e leve ao fogo médio. Acrescente o alho fatiado e refogue rapidamente até perfumar, sem deixar escurecer. 

Junte os aspargos na frigideira, adicione a água e cozinhe em fogo médio por cerca de 4 minutos, até ficarem macios e bem verdes. Coloque o camarão sobre os aspargos e cozinhe por mais 3 a 4 minutos, até que fique rosado e cozido por completo. Ajuste o tempero com sal e a pimenta-do-reino. Sirva o camarão sobre os aspargos com o molho formado na frigideira.

5. Camarão com arroz de couve-flor

Ingredientes

  • 400 g de camarão limpo
  • Floretes de 1 couve-flor
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 cebola picada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Suco de 1/2 limão
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o camarão com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Reserve.  Lave e seque bem a couve-flor. Triture no processador ou rale no ralador grosso até obter uma textura semelhante a grãos de arroz. Em uma frigideira grande, coloque 1 colher de sopa de azeite e leve ao fogo médio. Acrescente o camarão e refogue até ficar rosado e cozido. Retire da frigideira e reserve. 

Na mesma frigideira, coloque o restante do azeite. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem macios e levemente dourados. Junte a couve-flor ralada e cozinhe por cerca de 4 minutos em fogo médio, mexendo para ficar soltinha, como arroz. Tempere a couve-flor com sal e pimenta-do-reino. Volte o camarão para a frigideira e misture delicadamente para incorporar. Finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google