Variedades

Caldo de mocotó: aprenda receita prática e saudável

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 10/04/26 14h36
Caldo de mocotó é tradicional na culinária brasileira (Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock)

Tradicional na culinária brasileira, o caldo de mocotó é conhecido pelo sabor intenso e pela textura consistente, que conquista principalmente nos dias mais frios. Presente em diferentes regiões do país, ele carrega um preparo que atravessa gerações e se mantém como uma opção nutritiva e reconfortante para o dia a dia.

O mocotó é feito a partir do pé do boi, uma parte com alta concentração de colágeno e gelatina natural, responsáveis pela densidade característica do caldo. Durante o cozimento prolongado, esses componentes são liberados, resultando em uma preparação mais cremosa e saborosa.

Além de aquecer, o prato também se destaca pelo valor nutricional. Por conta dessa composição, pode contribuir para a saúde das articulações, da pele e até para a sensação de saciedade, sendo uma alternativa interessante para quem busca refeições mais completas e sustanciosas.

A seguir, veja como preparar uma versão prática e deliciosa do caldo de mocotó!

Uma fotografia de um prato fundo branco com bordas trabalhadas em relevo, servido sobre um prato raso verde-claro. Dentro do prato, há um caldo de mocotó denso e alaranjado, contendo pedaços grandes de cartilagem cozida e carnes suculentas. O prato é finalizado com salsinha picada e pequenos pedaços de pimenta vermelha.
Caldo de mocotó (Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock)

Caldo de mocotó

Ingredientes

  • 1,2 kg de mocotó bovino limpo
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 8 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de colorau
  • 1 colher de chá de açafrão-da-terra
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1 colher de chá de tempero baiano
  • 1 1/2 colher de sopa de sal
  • Água fervente
  • Pimenta dedo-de-moça, coentro e cebolinha picados a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e os dentes de alho e refogue até dourarem levemente. Acrescente o colorau, o açafrão-da-terra, a páprica defumada, a pimenta-do-reino, o tempero baiano e a pimenta dedo-de-moça, misturando bem para liberar os aromas. Adicione o mocotó à panela, tempere com o sal e misture para envolver bem nos temperos.

Cubra com água fervente, tampe a panela e cozinhe em fogo médio por cerca de 50 a 60 minutos após pegar pressão, ou até que o mocotó esteja bem macio. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair naturalmente e abra a panela. Se desejar um caldo mais encorpado, deixe cozinhar por mais alguns minutos sem tampa. Finalize com coentro e cebolinha e sirva em seguida.

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