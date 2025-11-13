Café da manhã saudável: 4 receitas leves e nutritivas para começar bem o dia

Um café da manhã saudável vai muito além de saciar a fome — ele desperta o corpo, ativa o metabolismo e dá aquele empurrãozinho na disposição. No entanto, se você ainda não sabe como montar o seu cardápio, essas quatro receitas leves e nutritivas são ideais para você. Combinando sabor, praticidade e equilíbrio, elas vão deixar suas manhãs muito mais gostosas. Confira!

Overnight oats com manga, mirtilo e amêndoas

Ingredientes

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

1 xícara de chá de leite vegetal

1 colher de sopa de sementes de chia

1 colher de chá de mel

2 colheres de sopa de iogurte natural

Cubos de manga, mirtilos e amêndoas picadas a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture os flocos de aveia, o leite vegetal, as sementes de chia, o mel e o iogurte natural. Tampe e leve à geladeira por 6 horas. Finalize com os cubos de manga, o mirtilo e a amêndoas por cima. Sirva em seguida.

Smoothie verde

Ingredientes

1 banana descascada, cortada em rodelas e congelada

1 fatia de abacaxi

1 punhado de folhas de espinafre

250 ml de água de coco

Mel a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata a banana, o abacaxi, o espinafre e a água de coco até obter uma bebida homogênea. Adicione o mel e bata novamente para incorporar. Transfira a bebida para um copo e sirva em seguida.

Crepioca com queijo branco, tomate e rúcula (Imagem: Iuliia Timofeeva | Shutterstock)

Crepioca com queijo branco, tomate e rúcula

Ingredientes

1 ovo

2 colheres de sopa de goma de tapioca

1 pitada de sal

2 fatias de queijo branco

2 rodelas de tomate

Folhas de rúcula a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, bata o ovo com a goma de tapioca e o sal até obter uma mistura homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e despeje a massa, espalhando bem. Deixe dourar de um lado, vire e doure rapidamente o outro. Recheie com a rúcula, o tomate e o queijo branco. Dobre ao meio e sirva em seguida.

Panqueca de nozes

Ingredientes

3 ovos

2 colheres de sopa de farinha de amêndoas

2 colheres de sopa de nozes picadas

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1/2 colher de chá de fermento químico em pó

1 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira com óleo de coco e aqueça em fogo baixo. Com uma concha, despeje pequenas porções de massa na panela. Cozinhe até firmar e vire para dourar o outro lado. Sirva em seguida.