Assim como acontece com os humanos, a noite também costuma ser um período de descanso para os cachorros. Entretanto, o sono desses animais funciona de maneira um pouco diferente. Enquanto as pessoas geralmente dormem por várias horas seguidas, os cães costumam alternar momentos de sono e vigília ao longo do dia. Em média, um cachorro adulto pode dormir de 12 a 14 horas por dia, considerando tanto o descanso noturno quanto as sonecas durante a manhã e à tarde.

Apesar disso, em algumas situações, o cachorro pode apresentar dificuldade para dormir à noite, ficando mais agitado justamente quando os tutores estão se preparando para descansar. Ele pode começar a andar pela casa, latir, choramingar, procurar atenção ou demonstrar dificuldade para encontrar uma posição confortável. Esse comportamento pode estar relacionado a fatores simples da rotina, mas também a questões emocionais e problemas de saúde. Veja abaixo!

1. Falta de atividade física durante o dia

Os cachorros precisam gastar energia diariamente para manter o equilíbrio físico e emocional. Quando passam muitas horas sem passear, brincar ou realizar atividades, podem chegar ao período noturno ainda bastante dispostos. Nesses casos, é comum que o animal comece a correr pela casa, procurar brinquedos, pular nos móveis ou chamar constantemente a atenção do tutor. Esse comportamento pode ser mais frequente em cães jovens e de raças com níveis elevados de energia.

Para evitar o problema, é importante estabelecer uma rotina de passeios, brincadeiras e exercícios adequados à idade e às condições físicas do pet.

2. Ansiedade e medo de ficar sozinho

A ansiedade também pode fazer com que o cachorro fique mais agitado durante a noite, especialmente quando precisa dormir longe do tutor ou apresenta dificuldades para permanecer sozinho. Alguns animais associam o momento de dormir à separação da família, o que pode provocar insegurança e desconforto emocional.

Entre os sinais mais comuns, estão choramingos, latidos, arranhões nas portas, movimentação constante e tentativas de acompanhar o tutor pela casa. Mudanças recentes na rotina ou no ambiente também podem intensificar esse comportamento. Para ajudar, é importante oferecer um espaço de descanso seguro, manter horários previsíveis e acostumar o animal gradualmente a ficar sozinho, sem punições.

3. Barulhos e estímulos do ambiente

Os cachorros possuem uma audição bastante sensível e conseguem perceber sons que muitas vezes passam despercebidos pelos humanos. Durante a noite, quando a casa fica mais silenciosa, ruídos externos, como veículos, latidos de outros cães, movimentação de pessoas e fogos de artifício, podem chamar ainda mais a atenção do animal.

Dependendo da intensidade do estímulo e da sensibilidade do pet, ele pode ficar em estado de alerta, levantar-se repetidamente, latir ou demonstrar medo. Para reduzir isso, é importante escolher um ambiente tranquilo, confortável e protegido de ruídos excessivos. Fechar cortinas e manter a caminha longe de portas e janelas movimentadas também pode ajudar.

A agitação noturna pode ser uma maneira de o cachorro demonstrar que precisa fazer suas necessidades fisiológicas (Imagem: Akintevs | Shutterstock)

4. Necessidade de fazer xixi ou cocô

Em alguns casos, a agitação noturna pode ser simplesmente uma maneira de o cachorro demonstrar que precisa fazer suas necessidades fisiológicas. Isso acontece especialmente quando o animal não teve oportunidade de urinar ou defecar antes de dormir.

Filhotes, por exemplo, ainda estão desenvolvendo o controle da bexiga e podem precisar de mais intervalos para fazer xixi. Já os cães idosos podem apresentar mudanças na capacidade de controlar a urina ou desenvolver problemas de saúde que aumentam essa necessidade. Entre os sinais, estão andar de um lado para o outro, aproximar-se da porta, choramingar e tentar chamar a atenção do tutor.

5. Dores e desconfortos físicos

Nem sempre a agitação noturna está relacionada ao comportamento ou ao excesso de energia. Em algumas situações, o cachorro pode estar sentindo dores que dificultam o descanso. Problemas nas articulações, como a osteoartrite, desconfortos musculares e alterações gastrointestinais podem fazer com que o animal tenha dificuldade para encontrar uma posição confortável.

Por isso, ele pode se levantar e se deitar repetidamente, mudar de lugar, ofegar, choramingar ou evitar determinadas posições. Nesses casos, vale observar se existem outras mudanças, como dificuldade para caminhar, perda de apetite ou sensibilidade ao toque, e procurar um veterinário.

6. Falta de uma rotina adequada de sono

Os cachorros também se beneficiam de uma rotina organizada, com horários relativamente regulares para alimentação, passeios, brincadeiras e descanso. Quando esses hábitos mudam constantemente, alguns animais podem apresentar dificuldades para compreender o momento de diminuir as atividades.

Brincadeiras muito estimulantes pouco antes de dormir, mudanças frequentes no local da caminha e interrupções constantes do descanso também podem contribuir para a agitação. Para ajudá-lo, tente estabelecer uma rotina previsível, reservar um ambiente confortável e reduzir os estímulos mais intensos próximo ao horário de dormir. Também é importante respeitar os períodos de descanso durante o dia.

Quando procurar um veterinário?

É importante lembrar que episódios ocasionais de agitação podem acontecer, mas mudanças repentinas ou persistentes no comportamento merecem atenção. Se o cachorro apresentar dificuldade para respirar, abdômen distendido, tentativas de vomitar sem conseguir ou sinais de dor intensa, o atendimento veterinário deve ser imediato. Nos demais casos, observar os horários, a duração e os sinais associados à inquietação pode ajudar o profissional a identificar o que está prejudicando o descanso do animal.