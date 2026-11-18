Durante as festas de fim de ano, é comum que as casas fiquem mais movimentadas, com familiares, amigos e crianças circulando pelos ambientes. Para os cães, essa mudança pode significar mais estímulos, brincadeiras e interações. Mas o que acontece quando as comemorações terminam e a casa volta a ficar silenciosa? Alguns animais podem apresentar alterações de comportamento após a saída das visitas.

Segundo Heloisa Miranda Pietrolongo, professora de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, os cães são sensíveis às mudanças no ambiente e na rotina. Entretanto, comportamentos como ficar mais quieto, procurar os tutores com frequência ou demonstrar menor interesse por brincadeiras não significam, necessariamente, que o animal esteja triste.

“Durante as festas, o cachorro pode receber mais atenção e entrar em contato com diferentes pessoas, sons e estímulos. Quando tudo volta ao normal, alguns animais precisam de um período de adaptação. Também é possível que estejam apenas cansados depois de tanta movimentação”, explica.

Preservar a rotina do cachorro pode ajudar na adaptação após a ida da visita (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Como ajudar o cachorro a voltar à rotina?

Para ajudar o cachorro a se adaptar após a ida da visita, a recomendação é preservar, sempre que possível, os horários habituais de alimentação, passeios e descanso. Após dias de maior agitação, oferecer um ambiente tranquilo e permitir que o animal descanse pode ajudar na adaptação.

Brincadeiras, passeios e atividades de enriquecimento ambiental também são importantes, desde que respeitem o interesse e a disposição do cachorro. O ideal é observar o comportamento do animal sem forçar interações ou tentar compensar a saída das visitas com estímulos excessivos.

“Cada cachorro reage de uma maneira. Alguns gostam da movimentação, enquanto outros podem ficar estressados com a presença de muitas pessoas. Por isso, é importante conhecer o comportamento habitual do animal e observar mudanças que persistam depois das comemorações”, orienta a professora.

Quando procurar o veterinário

Alterações prolongadas no apetite, isolamento, agitação excessiva ou perda de interesse por atividades habituais merecem atenção. Nesses casos, a avaliação veterinária é importante para investigar possíveis problemas de saúde ou alterações comportamentais que não estejam necessariamente relacionadas à saída das visitas.

Por Priscila Dezidério