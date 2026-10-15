Cachorro pode andar de ônibus? Veja as cidades brasileiras em que isso é possível

Seja para passear, visitar familiares ou levar o cachorro ao veterinário, contar com um meio de transporte adequado pode facilitar bastante a rotina dos tutores. Para quem não tem carro, ônibus e metrô podem ser alternativas importantes para se deslocar pela cidade com o animal. Em diversos lugares do Brasil, os cães podem, sim, utilizar o transporte público acompanhados de seus responsáveis.

No entanto, a autorização para transportar animais varia conforme a cidade, o Estado e as regras de cada sistema de transporte. Geralmente, existem normas relacionadas ao tamanho ou peso do cachorro, ao uso de caixa ou bolsa de transporte, aos horários permitidos e às condições de segurança e higiene durante a viagem.

Entre algumas das cidades brasileiras em que é permitido transportar cachorros em ônibus e/ou metrô, seguindo regras específicas, estão:

São Paulo (SP)

Belo Horizonte (MG)

Salvador (BA)

Recife (PE)

Curitiba (PR)

Fortaleza (CE)

Rio de Janeiro (RJ)

Florianópolis (SC)

Regras em São Paulo

Com base na Lei nº 16.930/2019, em São Paulo, animais domésticos de pequeno porte podem ser transportados em trens, metrôs, VLTs e ônibus intermunicipais, desde que algumas regras sejam respeitadas:

O animal deve pesar, no máximo, 10 kg e permanecer durante a viagem em uma caixa de transporte resistente, segura, limpa e à prova de vazamentos; Em dias úteis, o transporte não é permitido nos horários de pico, das 6h às 10h e das 16h às 19h, exceto quando o animal tiver um procedimento cirúrgico agendado e o responsável apresentar a documentação veterinária exigida; A viagem também deve ocorrer sem comprometer a segurança e o conforto dos demais passageiros; Caso seja necessário ocupar um assento para transportar o pet, poderá ser cobrada a tarifa regular correspondente.

Planejar o trajeto, escolher a caixa de transporte adequada e observar o comportamento do cachorro são cuidados que ajudam a tornar a viagem mais tranquila (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Tornando a viagem de ônibus segura e confortável

Para tornar a viagem de ônibus mais segura e confortável para o cachorro, o planejamento deve começar antes mesmo de sair de casa. É importante conferir as regras da empresa de transporte e escolher uma caixa ou bolsa adequada ao tamanho do animal, que permita que ele permaneça acomodado sem risco de escapar. Também é essencial deixar o pet familiarizado com o acessório previamente, fazendo pequenos treinos em casa.

Antes da viagem, vale levar o cachorro para fazer as necessidades e evitar oferecer uma grande quantidade de alimento imediatamente antes do embarque, especialmente se ele costuma apresentar enjoo em veículos. Água pode ser oferecida de acordo com a duração do trajeto e as necessidades do animal. Uma manta ou objeto familiar também pode tornar o ambiente mais confortável, desde que não comprometa a ventilação da caixa de transporte.

Por fim, durante o percurso, é importante observar constantemente o comportamento do cachorro. Respiração rápida e curta, salivação intensa, tremores, vocalização persistente, vômitos e agitação podem indicar estresse ou mal-estar. Caso esses sinais apareçam, é fundamental tentar manter o animal em um ambiente ventilado e tranquilo e, quando for possível e seguro, interromper o trajeto para avaliar sua condição.

Com preparação, respeito aos limites do cachorro e atenção às normas do transporte, o trajeto pode ser mais seguro e confortável para todos.