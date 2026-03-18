Cachorro com medo de chuva: 6 dicas para ajudar o seu animal 

Enquanto alguns cachorros ficam entediados em dias chuvosos, pois não podem sair para passear, também é comum encontrar cães que desenvolvem medo intenso de chuva. Nesses casos, as tempestades podem provocar momentos de grande ansiedade, com tremores, latidos excessivos, tentativas de se esconder e até comportamentos destrutivos.

A chuva, os trovões e até mesmo as mudanças na pressão atmosférica podem desencadear reações de medo em alguns cães. No entanto, existem formas de contornar essa situação. Com algumas atitudes simples e cuidadosas, é possível ajudar o animal a se sentir mais seguro e reduzir o pavor durante temporais. Veja!

1. Crie um local seguro dentro de casa

Uma das estratégias mais recomendadas por especialistas em comportamento animal é oferecer ao cachorro um espaço seguro para se abrigar durante a tempestade. Esse local pode ser uma caminha em um canto mais silencioso da casa, longe de janelas e portas. Alguns cães preferem lugares mais fechados, como debaixo de mesas ou em caixas adaptadas, pois isso transmite sensação de proteção. É possível colocar cobertores, brinquedos e objetos que tenham o cheiro familiar do animal. Assim, o pet tende a associar esse espaço a conforto e tranquilidade.

2. Mantenha uma atitude calma

Os cães são muito sensíveis ao comportamento humano e costumam perceber facilmente as emoções do tutor. Se a pessoa demonstrar nervosismo ou preocupação durante a tempestade, o animal pode interpretar isso como sinal de perigo. Por isso, é importante agir com naturalidade e manter um comportamento tranquilo. Falar com voz suave e agir normalmente ajuda a transmitir segurança. Dessa forma, o cachorro perceberá que a situação não representa uma ameaça real.

3. Reduza o barulho externo

O som dos trovões costuma ser um dos principais fatores que desencadeiam o medo nos cães. Para amenizar esse estímulo, é possível fechar portas e janelas e utilizar cortinas para diminuir o impacto do som e dos relâmpagos. Uma alternativa é ligar a televisão ou uma música suave para criar um ruído ambiente. Esse som contínuo pode ajudar a mascarar os barulhos da tempestade e tornar o espaço mais confortável para o animal.

Brinquedos interativos, petiscos escondidos em brinquedos específicos ou atividades simples ajudam a distrair o cachorro durante a tempestade (Imagem: Anna Hoychuk | Shutterstock)

4. Ofereça distrações durante a chuva

Manter o cachorro ocupado é uma maneira eficiente de reduzir a atenção dele aos sons da tempestade. Brinquedos interativos, petiscos escondidos em brinquedos específicos ou atividades simples podem ajudar a distrair o animal. Essas ações estimulam o cérebro e desviam o foco do barulho da chuva. Além disso, momentos de brincadeira podem gerar sensações positivas, diminuindo o estresse e a tensão que o cão sente durante o temporal.

5. Evite reforçar o medo sem perceber

Quando o cachorro demonstra medo, muitos tutores tentam confortá-lo imediatamente com carinho excessivo ou atitudes de superproteção. Embora a intenção seja ajudar, isso pode reforçar o comportamento de medo, pois o animal interpreta essa reação como confirmação de que há algo realmente assustador acontecendo. O ideal é oferecer apoio com calma, sem exageros. Assim, o cachorro aprende gradualmente que a chuva não representa perigo.

6. Utilize produtos que aumentem a sensação de segurança

Existem alguns recursos que podem ajudar o animal a se sentir mais protegido durante tempestades. Camisas calmantes, por exemplo, aplicam uma leve pressão no corpo do cachorro, semelhante a um abraço, o que pode gerar sensação de conforto. Difusores de feromônios também são utilizados para ajudar a promover relaxamento em alguns cães. Esses produtos podem ser aliados interessantes, especialmente para animais mais sensíveis.

Quando procurar ajuda veterinária

Se o medo do cachorro for muito intenso, o ideal é buscar orientação profissional. Médicos-veterinários ou especialistas em comportamento animal podem avaliar a situação e indicar estratégias específicas para cada caso. Em algumas situações, podem ser recomendados treinamentos de dessensibilização, que ajudam o animal a se acostumar gradualmente com sons de tempestade. Com acompanhamento adequado, muitos cães conseguem superar ou reduzir significativamente esse tipo de medo.