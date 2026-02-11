Cachorro andando em círculos pode indicar problema? Entenda as causas e quando se preocupar

O cachorro andando em círculos é um comportamento que pode chamar a atenção do tutor e gerar preocupação. Em muitos casos, a atitude está ligada à empolgação, brincadeiras ou hábitos naturais do animal. No entanto, dependendo da frequência, da intensidade e do contexto, também pode indicar desconfortos físicos, emocionais ou até problemas de saúde mais sérios.

Por isso, é fundamental observar se o cachorro apresenta outros sinais, como desorientação, dor, dificuldade para se levantar, alterações no apetite ou mudanças bruscas de comportamento. Quando o ato de andar em círculos surge de forma repentina ou persiste por vários dias, a orientação é procurar um médico-veterinário o quanto antes para investigar a causa e iniciar o cuidado adequado.

Abaixo, veja as principais causas de o cachorro andar em círculos.

1. Excitação ou alegria excessiva

Em situações de muita empolgação, como a chegada do tutor em casa, a hora do passeio ou momentos de brincadeira, é comum o cachorro andar em círculos. Esse comportamento faz parte da linguagem corporal do animal e demonstra entusiasmo e energia acumulada. Geralmente, ele vem acompanhado de abanadas de rabo, latidos e pulos. Nesses casos, não há motivo para preocupação, desde que o comportamento seja pontual. O ideal é ajudar o cão a gastar energia com passeios, brincadeiras e estímulos diários.

2. Ansiedade ou estresse

Cães ansiosos podem andar em círculos como uma forma de liberar tensão emocional. Mudanças na rotina, ausência prolongada do tutor, barulhos intensos ou ambientes desconhecidos podem desencadear esse comportamento. Além de girar, o animal pode apresentar choros, respiração ofegante ou comportamento destrutivo. É importante observar o contexto em que isso ocorre e tentar oferecer mais previsibilidade, enriquecimento ambiental e momentos de interação. Em casos persistentes, o acompanhamento veterinário ou comportamental é indicado.

3. Tentativa de se acomodar

Antes de se deitar, alguns cachorros andam em círculos para “preparar” o local de descanso. Esse hábito é instintivo e vem dos ancestrais, que faziam isso para deixar o ambiente mais confortável e seguro. Normalmente, ocorre apenas por alguns segundos e não está associado a outros sintomas. Se o cachorro estiver saudável e confortável, esse tipo de comportamento é considerado normal. Garantir uma caminha adequada e um local tranquilo pode ajudar a reduzir a repetição.

4. Problemas no ouvido

Infecções ou inflamações no ouvido podem fazer o cachorro andar em círculos, geralmente sempre para o mesmo lado. Isso acontece porque o equilíbrio do animal é afetado, causando desconforto e desorientação. Outros sinais comuns são coceira intensa, inclinação da cabeça, secreção e mau cheiro. Ao notar esses sintomas, é importante procurar um veterinário, pois o tratamento precoce evita dores maiores e complicações mais graves.

Andar em círculos também pode indicar dores articulares, musculares ou abdominais (Imagem: fanjianhua | Shutterstock)

5. Dor ou desconforto físico

Dores articulares, musculares ou abdominais também podem levar o cachorro a andar em círculos. O animal pode estar tentando encontrar uma posição mais confortável ou reagindo ao incômodo. Além de girar, ele pode demonstrar dificuldade para se movimentar, gemidos ou falta de apetite. É importante não medicar por conta própria e buscar avaliação veterinária, principalmente se o comportamento surgir de forma repentina ou vier acompanhado de outros sinais de dor.

6. Alterações neurológicas

Em alguns casos, andar em círculos pode estar relacionado a problemas neurológicos, como tumores, inflamações ou sequelas de traumas. Esse tipo de comportamento costuma ser contínuo, repetitivo e pode vir acompanhado de desorientação, convulsões ou dificuldade de coordenação. Situações assim exigem atendimento veterinário imediato, pois o diagnóstico precoce aumenta as chances de tratamento e melhora na qualidade de vida do cachorro.

7. Envelhecimento e disfunção cognitiva

Cães idosos podem andar em círculos devido à síndrome da disfunção cognitiva, condição semelhante ao Alzheimer em humanos. O animal pode parecer confuso, se perder dentro de casa e repetir comportamentos sem motivo aparente. Além dos círculos, é comum notar alterações no sono, na interação social e na resposta aos comandos. É fundamental buscar orientação veterinária para avaliar o quadro e adotar cuidados que ajudem a manter o bem-estar do pet nessa fase da vida.