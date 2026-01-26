Cabelos loiros no verão: veja dicas para manter os fios saudáveis e bonitos

Para muitos, mergulhar no mar ou na piscina durante o verão é um ato simples para se refrescar ou se divertir. No entanto, para quem tem cabelo loiro, esses momentos podem trazer desafios. A combinação do sol intenso, do sal do mar e do cloro presente na água da piscina tende a alterar a cor dos fios, deixando-os ressecados, opacos e até com tons esverdeados ou amarelados.

“Cabelos claros ou claros que passaram por procedimentos químicos, como tintura e luzes, tendem a ser mais sensíveis. Então, ao serem expostos à ação da água salgada, da areia, do cloro, do vento e do sol, sofrem danos maiores que levam a uma alteração na quantidade de proteínas, com consequente mudança na coloração e quebra dos fios”, explica a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Isso ocorre porque os fios loiros são mais porosos e absorvem com mais facilidade a água e o cloro da piscina, o que favorece o surgimento do tom esverdeado. O que não significa, porém, que pessoas com cabelos loiros não possam aproveitar um dia na praia ou na piscina. Basta adotar alguns cuidados para protegê-los. A seguir, confira algumas dicas!

1. Proteja o couro cabeludo do sol com chapéus e filtro solar

A exposição direta ao sol em áreas mais sensíveis ou com menor cobertura de fios pode causar desconforto. “Pessoas que têm os cabelos muito finos ou dividem o cabelo com uma risca no meio ou na lateral e se esquecem de usar chapéu e boné ou de passar o protetor solar em spray podem acabam sofrendo com queimaduras no couro cabeludo“, alerta a profissional, que recomenda, na praia ou na piscina, a utilização de bonés ou chapéus de abas largas com proteção de fibra ultravioleta FPS 50, presente no próprio material de confecção do acessório.

“A aplicação de filtros solares é obrigatória para pessoas que têm pouco cabelo ou nas áreas rarefeitas. Esses produtos podem ser em spray ou nas formas de loções fluídas, sempre com FPS acima de 50, devendo ser aplicados antes da exposição solar e reaplicados a cada duas horas”, acrescenta a dermatologista.

Cuidados semanais de hidratação ajudam a reduzir os danos causados no verão (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

2. Mantenha os cabelos hidratados antes e depois do sol

Além da fotoproteção, outro cuidado fundamental é a hidratação. “Para proteger os fios, é recomendado fazer uma super-hidratação, usando uma máscara hidratante poderosa uma vez por semana. É interessante também fazer uso de um leave-in hidratante antes de mergulhar e molhar os cabelos com a água do mar e da piscina. Isso porque essa hidratação fecha a cutícula dos cabelos, protegendo-os contra danos”, aconselha a Dra. Paola Pomerantzeff.

Para completar os cuidados, a especialista também recomenda: “assim que voltar do mergulho no mar ou na piscina, tome uma ducha de água doce ou então borrife água termal para diminuir os danos causados aos fios”.

Por Paula Amoroso