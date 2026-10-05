Cabelo maluco: quais produtos usar para criar e fixar os penteados

Com a proximidade do Dia das Crianças, chega também a temporada em que mães e responsáveis precisam entrar no clima da brincadeira. Entre fantasias, atividades especiais e programações nas escolas, o cabelo maluco costuma aparecer como um dos desafios da data. E aí começam as buscas por referências de penteados em formatos de animais, personagens e objetos que parecem simples na foto, mas podem virar um verdadeiro quebra-cabeça na hora de colocar a mão na massa.

De repente, a sala de casa se transforma em salão de beleza, com direito a pente, gel, spray e uma boa dose de criatividade. A boa notícia é que não é preciso dominar técnicas profissionais para criar uma produção divertida. Saber qual produto escolher para cada efeito e como aplicá-lo já ajuda bastante na hora de transformar uma ideia em penteado.

Para orientar mães e responsáveis nessa missão, Mauricio Pina, hairstylist e diretor artístico do Jacques Janine, lista algumas dicas para escolher produtos e acessórios que ajudam a modelar, estruturar e fixar os fios sem complicação. Confira!

Primeiro passo: desembaraçar

Antes de pensar em como deixar o cabelo em pé ou criar qualquer formato, é importante começar com os fios desembaraçados. Além de facilitar a montagem, essa etapa evita que nós atrapalhem a construção do penteado. Um leave-in ou creme para pentear também pode ajudar a deixar os fios mais maleáveis e facilitar o processo. Nos cabelos cacheados e crespos, uma gelatina pode entrar como aliada para auxiliar na definição e no controle da textura, de acordo com o efeito desejado.

A escolha da ferramenta também faz diferença. Pentes de dentes largos e escovas próprias para desembaraçar podem ajudar a trabalhar os fios com menos tração. Em cabelos cacheados e crespos, o cuidado deve ser ainda maior, respeitando a textura e evitando puxões.

“Para escolher entre pente e escova, vale observar principalmente a textura e a quantidade de cabelo. Em fios mais volumosos ou cacheados, por exemplo, ferramentas que permitam trabalhar mechas maiores e com menos tração costumam facilitar o processo. O importante é conseguir desembaraçar sem precisar passar várias vezes pelo mesmo ponto”, explica Mauricio Pina.

Sugestões de produtos: Novex Kids Gelatina Slime Divertida Tutti Frutti, da Embelleze; Escova Polvo Desembaraçante Wonder Curly, para cabelos ondulados, cacheados e crespos, da ProArt.

Qual produto utilizar para cada efeito?

Nem todo produto de estilização funciona da mesma maneira, e entender a função de cada um pode facilitar bastante a montagem do cabelo maluco. Mousse, gel e spray de fixação podem, inclusive, ser utilizados na mesma produção, desde que cada um entre no momento certo e em quantidade adequada.

A mousse pode ser utilizada no início da montagem, principalmente quando a intenção é dar volume, corpo e sustentação aos fios. Ela ajuda a preparar o cabelo para receber a modelagem e pode ser interessante em penteados que precisam de mais movimento ou de uma base com volume. Em cabelos lisos e finos, por exemplo, pode ajudar a criar uma estrutura antes da construção do formato. A aplicação deve ser feita de maneira uniforme, distribuindo o produto pelos fios antes de começar a modelar.

O gel entra quando é preciso modelar, definir e dar estrutura. É indicado para criar mechas mais marcadas, deixar partes do cabelo no lugar ou construir formatos específicos. Para penteados que precisam de fios bem posicionados, o produto pode ser aplicado diretamente nas mechas que serão trabalhadas, sempre começando com uma pequena quantidade e acrescentando mais se necessário. Em cabelos cacheados e crespos, também pode ajudar a preservar a definição enquanto o penteado é montado.

O spray de fixação tem uma função diferente: ele ajuda a prolongar a duração do penteado depois que a estrutura já foi criada. Por isso, costuma entrar mais para o final, reforçando uma forma que já está pronta. A aplicação deve ser controlada e feita a uma distância adequada, entre 20 e 30 cm, evitando concentrar uma grande quantidade em um único ponto ou encharcar os fios. Não se esqueça de proteger o rosto da criança antes de aplicar o spray de fixação, para não causar irritação nos olhos e nariz.

Na prática, os três podem trabalhar juntos: a mousse prepara e dá corpo, o gel constrói e modela e o spray reforça a fixação. “Mas não precisa usar os três sempre. Eu escolheria de acordo com o penteado que a criança quer, com o tipo de cabelo e com o quanto de sustentação aquele formato precisa”, explica Mauricio Pina. E, claro, sempre verifique se a criança não tem nenhum tipo de alergia aos componentes da fórmula, fazendo um teste rápido no antebraço.

Sugestões de produtos: Mousse Modeladora e Hair Spray Extra Forte sem Perfume, Charming.

Grampos e elásticos são aliados

Nem toda estrutura precisa ficar por conta dos finalizadores. Grampos e elásticos podem ajudar a prender mechas, criar divisões e sustentar determinadas partes do penteado. A orientação é escolher acessórios adequados ao tamanho e à quantidade de cabelo e evitar prender os fios com força excessiva.

Se a criança sentir dor, repuxamento ou desconforto, é hora de afrouxar ou mudar a estrutura. O mesmo vale para penteados que concentram muita tensão em uma única região. A brincadeira pode ser criativa sem transformar a cabeça da criança em uma obra de engenharia.

O penteado pode ser adaptado à textura dos fios para criar uma produção divertida e confortável (Imagem: K-FK | Shutterstock)

Cada cabelo tem um caminho

Um mesmo penteado pode exigir estratégias diferentes dependendo da textura dos fios. Em cabelos lisos, pode ser necessário recorrer a mais estrutura e fixação para manter determinadas formas. Nos cacheados e crespos, o volume natural pode ser aproveitado para criar personagens, formatos e texturas. Por isso, em vez de tentar fazer todos os cabelos se comportarem da mesma maneira, a dica é trabalhar com as características que cada um já tem.

E, quando a ideia é criar um cabelo realmente maluco, vale soltar a criatividade. Acessórios próprios para cabelo e outros elementos podem transformar um penteado simples, mas é importante observar o peso, o tamanho e a forma como serão presos. Peças muito pesadas ou que exigem que os fios sejam puxados ou presos com muita força podem causar desconforto, dor e até favorecer a quebra ou a queda dos fios por tração. A brincadeira deve ser confortável para a criança e não vale insistir em um acessório ou penteado se ela estiver incomodada.

Para quem gosta de colocar a mão na massa, também dá para criar os próprios enfeites e explorar habilidades manuais com a criança, sempre priorizando materiais leves e que possam ser fixados com segurança. Sprays coloridos e glitter próprios para uso em cabelos também podem entrar na brincadeira, desde que sejam produtos adequados para crianças, usados conforme as orientações do fabricante e aplicados com cuidado para evitar contato com olhos, boca e pele sensibilizada.

Nem todo produto ou acessório usado em referências de cabelo maluco é indicado para crianças, por isso, antes de reproduzir uma ideia, vale pensar não apenas no resultado, mas em como a criança vai se sentir durante todo o tempo em que estiver usando o penteado.

Na hora de desmontar, também é preciso cuidado

Depois da brincadeira, chega a hora de desfazer o penteado, e essa etapa também pede cuidado. Grampos e elásticos devem ser retirados sem puxar os fios, principalmente quando foram usados para sustentar estruturas mais firmes. Se o cabelo estiver muito preso ou endurecido pelo excesso de produto, o ideal é não tentar desembaraçar imediatamente.

Uma boa ideia é começar amolecendo os produtos durante a lavagem, deixando a água ajudar a devolver maleabilidade aos fios. Depois, o shampoo pode ser usado para remover os resíduos de gel, mousse e spray, seguido de máscara de tratamento e condicionador, que ajudam a deixar o cabelo mais macio e facilitam o desembaraço. Com os fios mais maleáveis, o pente pode começar a trabalhar pelas pontas, avançando aos poucos em direção à raiz.

Também vale observar como o cabelo e o couro cabeludo ficaram depois da produção. Se houver sensibilidade, vermelhidão ou desconforto, é importante evitar novos penteados muito presos até que a região esteja confortável novamente. A ideia é que a diversão termine quando o penteado acaba, sem transformar a desmontagem em outra batalha.

Por Caroline Amorim