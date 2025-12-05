Cabelo e barba: 4 estilos perfeitos para brilhar nas festas de fim de ano

Com a chegada das festas de fim de ano, muitos homens aproveitam o período para atualizar o visual e entrar em 2026 com mais estilo e personalidade. Para ajudar nessa escolha, Ricardo Silva, barbeiro da BR Barbearia, franquia de barbearias, reúne as principais combinações entre cortes de cabelo e barba que prometem se destacar nas celebrações de Natal e Réveillon.

Segundo ele, a tendência masculina caminha para looks mais naturais, mas com acabamento limpo e bem estruturado. “Os homens querem praticidade sem abrir mão da sofisticação. Por isso, trabalhamos muito com cortes que valorizam o formato do rosto e trazem equilíbrio com o desenho da barba”, afirma.

1. Corte médio texturizado e barba curta alinhada

O corte médio texturizado e a barba curta alinhada equilibram estilo e praticidade (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)

Tendência entre homens que buscam equilíbrio entre estilo e praticidade, o corte médio texturizado surge como uma opção moderna para diferentes ocasiões. “Uma das escolhas mais procuradas é o corte médio com textura leve, que traz movimento e modernidade. Combinado com a barba curta e bem aparada, cria um visual elegante e versátil para eventos formais e casuais. A textura no topo dá juventude, enquanto a barba curta mantém a imagem limpa”, explica Ricardo Silva.

2. Low fade clássico e barba “shadow“

O low fade clássico e barba “shadow” é a combinação perfeita para homens que gostam de minimalismo e manutenção rápida (Imagem: Bricolage | Shutterstock)

Ideal para homens que preferem discrição sem abrir mão de estilo, o low fade segue como um dos cortes favoritos entre quem quer manter a aparência sempre arrumada com pouco esforço. “Para quem prefere um look mais discreto, o low fade continua em alta. O degradê suave nas laterais harmoniza com a barba shadow, aquela barba curtíssima, quase sombreadas, ideal para quem busca praticidade. É uma combinação perfeita para homens que gostam de minimalismo e manutenção rápida”, diz Ricardo Silva.

3. Buzz cut e barba cheia modelada

A combinação entre buzz cut e barba cheia modelada transmite confiança (Imagem: Fred Duval | Shutterstock)

Para quem gosta de contrastes visuais e de uma estética ousada, o buzz cut surge como um aliado perfeito da barba cheia. “O contraste entre o buzz cut (corte raspado) e a barba mais volumosa também será um destaque nas festas deste ano. A proposta é moderna e passa personalidade. Quando a barba é bem modelada e hidratada, o visual fica marcante e transmite confiança”, acrescenta Ricardo Silva.

4. Corte longo desconectado e barba média

O corte longo desconectado e a barba média oferecem estilo ao visual (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

Segundo o barbeiro da BR Barbearia, o corte longo desconectado e a barba média oferecem estilo ao visual. “Para os homens que já usam cabelos longos, a dica é apostar no corte desconectado, que traz movimento sem perder o caimento natural. A barba média, com linhas definidas, complementa a estética contemporânea. É um estilo perfeito para quem busca um visual com atitude”, orienta.

Por Leonardo Lino