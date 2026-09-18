Busca proteção espiritual? Conheça 3 salmos para afastar o mal

Os Salmos são textos bíblicos que expressam orações, louvores e ensinamentos sobre a relação com Deus. Neles, encontramos palavras que fortalecem a fé e mostram como buscar o Senhor diante de influências negativas. Um exemplo é o Salmo 91, que expressa confiança no cuidado divino e pede proteção contra o mal. Mas, apesar de sua fama, ele não é o único texto da Bíblia que traz pedidos de livramento. Afinal, o Livro dos Salmos é composto por 150 poemas. Pensando nisso, destacamos 3 que podem inspirar suas orações. Confira:

1. Salmo 27

O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida; de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria; ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo.

Porque, no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão; no oculto do seu tabernáculo me esconderá; pôr-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim; por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo; cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo; tem também piedade de mim, e responde-me. Quando tu disseste: “Buscai o meu rosto”; o meu coração disse a ti: “O teu rosto, Senhor, buscarei”.

Não escondas de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira; tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários; pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração; espera, pois, no Senhor.

O Salmo 40 fala sobre confiança em Deus, esperança e gratidão por Sua ajuda nos momentos de dificuldade (Imagem: Doidam 10 | Shutterstock)

2. Salmo 40

Depositei toda a minha esperança no Senhor; ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama; pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos! Senhor meu Deus! Quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós! Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos! Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos; holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: “Aqui estou!” No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus; a tua lei está no fundo do meu coração.

Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia; como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça; falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor; que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me; apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar-me a vida; retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam; digam sempre aqueles que amam a tua salvação: “Grande é o Senhor!” Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador; meu Deus, não te demores!

3. Salmo 59

Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos; protege-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me do que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que armam ciladas à minha alma; os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha nem por pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam, sem culpa minha; desperta para me ajudares, e olha.

Tu, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para punir todas as nações; não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniqüidade. Eles voltam à tarde, uivam como cães, e andam rodeando a cidade. Eis que eles soltam gritos; espadas estão nos seus lábios; porque (pensam eles), quem ouve? Mas tu, Senhor, te rirás deles; zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei; pois Deus é o meu alto refúgio.

O meu Deus, com a sua benignidade, virá ao meu encontro; Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que meu povo não se esqueça; espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba. Pelas maldições e pelas mentiras que proferem, consome-os na tua indignação; consome-os, de modo que não existam mais; para que saibam que Deus reina sobre Jacó, até os confins da terra. Eles tornam a vir à tarde, uivam como cães e andam rodeando a cidade; vagueiam buscando o que comer e resmungam se não se fartarem.

Eu, porém, cantarei a tua força; pela manhã louvarei com alegria a tua benignidade, porquanto tens sido para mim uma fortaleza, e refúgio no dia da minha angústia. A ti, ó força minha, cantarei louvores; porque Deus é a minha fortaleza, é o Deus que me mostra benignidade.