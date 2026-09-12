Brigadeiro cremoso sem complicação: veja como preparar essa receita

O brigadeiro de colher é uma opção prática para preparar em casa e aproveitar no fim de semana. A combinação de leite condensado, chocolate e creme de leite resulta em uma textura cremosa, que pode ser servida ainda morna ou depois de esfriar. A receita também combina com festas, encontros em família ou aquele momento em que bate a vontade de comer um docinho.

A seguir, confira o passo a passo e prepare essa delícia em poucos minutos!

Brigadeiro de colher

Ingredientes

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

30 g de chocolate em pó 50% cacau

20 g de manteiga

Granulado de chocolate para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite, o chocolate em pó e a manteiga. Misture até incorporar todos os ingredientes. Leve ao fogo baixo e mexa continuamente. Cozinhe até a mistura engrossar levemente e ficar cremosa, sem atingir o ponto de enrolar. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Espere amornar, finalize com o granulado e sirva em seguida.