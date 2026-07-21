Brasileiros voltam a estudar e mudam o rumo da carreira 

Mudanças no mercado de trabalho, novas tecnologias e a flexibilidade do ensino fizeram da educação uma necessidade permanente para quem deseja crescer profissionalmente ou concluir um sonho antigo.

Durante muito tempo, concluir os estudos era visto como o ponto de partida para entrar no mercado de trabalho. Hoje, essa lógica mudou. Cada vez mais brasileiros decidem voltar a estudar depois de já estarem empregados, seja para conquistar novas oportunidades, acompanhar as transformações da profissão ou concluir uma etapa da formação que ficou pelo caminho.

Segundo Tiago Zanolla, especialista em educação e fundador da UFEM Educacional, hub de educação 100% digital, essa mudança acontece porque aprender deixou de ser uma fase da vida e passou a fazer parte da carreira.

“O mercado muda em uma velocidade muito maior do que há alguns anos. Quem trabalha percebe que precisa continuar aprendendo para acompanhar essas mudanças. Ao mesmo tempo, muitas pessoas finalmente conseguem retomar um sonho antigo, como concluir o ensino médio ou fazer a primeira faculdade”, explica.

Não é apenas quem busca uma segunda graduação

Embora muitos profissionais procurem uma nova graduação, uma especialização ou cursos de atualização, esse movimento também inclui pessoas que precisaram interromper os estudos por falta de tempo, questões financeiras ou responsabilidades familiares.

“Há trabalhadores que passaram anos priorizando a família e o emprego. Quando encontram uma modalidade de ensino mais flexível, conseguem voltar a estudar sem abrir mão da renda”, afirma o especialista.

O ensino a distância ampliou as possibilidades

O crescimento do ensino a distância tornou essa retomada mais viável para muitos brasileiros. Com horários flexíveis, o estudante consegue adaptar a rotina de estudos ao trabalho e aos compromissos pessoais.

Para Tiago Zanolla, essa modalidade ampliou o acesso principalmente para quem acreditava que já havia perdido a oportunidade de estudar. “O desafio muitas vezes nunca foi falta de vontade. Era a dificuldade de encaixar uma faculdade na rotina. Hoje existem modelos que permitem conciliar trabalho, família e estudos com muito mais facilidade”, destaca.

A evolução da tecnologia exige aprendizado constante em diferentes profissões (Imagem: fizkes | Shutterstock)

A tecnologia exige atualização constante

Além da busca por melhores salários, outro fator que impulsiona esse retorno é a velocidade das mudanças tecnológicas. Novas ferramentas e novas formas de trabalhar exigem aprendizado contínuo em praticamente todas as profissões.

Na avaliação do especialista, a experiência profissional continua sendo importante, mas precisa caminhar ao lado da atualização constante. “Não basta apenas acumular anos de trabalho. O profissional que continua aprendendo tende a se adaptar melhor às mudanças e ampliar suas oportunidades ao longo da carreira.”

Como escolher um bom curso

Antes de iniciar uma nova formação, vale observar alguns pontos importantes:

Verifique se a instituição é credenciada pelo Ministério da Educação (MEC);

Avalie se a formação está alinhada aos seus objetivos profissionais;

Analise a flexibilidade da rotina de estudos;

Pesquise a qualidade do suporte oferecido aos alunos;

Compare o investimento com os benefícios que o curso pode trazer para sua carreira.

Nunca é tarde para voltar a estudar

Independentemente da idade ou do momento profissional, voltar aos estudos pode abrir novos caminhos. Hoje é comum encontrar na mesma sala de aula jovens em busca do primeiro diploma, profissionais que desejam crescer na carreira e adultos que decidiram concluir uma etapa da educação interrompida anos atrás.

“A educação deixou de ter prazo para acontecer. Aprender passou a ser uma ferramenta para acompanhar as mudanças da vida profissional e, também, para realizar projetos pessoais que ficaram adiados durante muito tempo”, conclui Tiago Zanolla.

Por Carolina Lara