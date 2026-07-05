Brasil x Noruega: 4 petiscos dos dois países para saborear durante o jogo

Neste domingo, o Brasil entra em campo às 17h (de Brasília) para enfrentar a Noruega em um confronto decisivo na Copa do Mundo de 2026. Com impacto direto na classificação para as quartas de final da competição, cada país deve jogar com garra em busca da vitória. O Brasil, de olho no hexacampeonato, e a Noruega, que sonha com a primeira conquista mundial da seleção masculina de futebol.

Apesar do duelo nos gramados, fora dele a disputa ganha um tom mais leve e saboroso. Com culinárias reconhecidas por sabores marcantes e ingredientes típicos de cada região, tanto o Brasil quanto a Noruega levam à mesa tradições que combinam perfeitamente com momentos de confraternização. E, para entrar no clima da partida, nada melhor do que apostar em delícias tradicionais de cada país. Por isso, confira 4 receitas de petiscos dos dois países para saborear durante o jogo!

1. Torresmo crocante

Ingredientes

1 kg de barriga de porco com pele e cortada em cubos

com pele e cortada em cubos 1 colher de sopa de sal

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de suco de limão

200 ml de água

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere a barriga de porco com sal, pimenta-do-reino, alho e limão. Misture bem e deixe descansar por 30 minutos. Transfira a carne para uma panela funda e cubra parcialmente com água. Cozinhe em fogo médio até que a água evapore completamente e a gordura comece a derreter.

Quando a água secar, abaixe o fogo e deixe os cubos fritarem na própria gordura, mexendo de vez em quando para dourarem por igual. Aumente o fogo nos minutos finais para pururucar a pele e deixar o torresmo bem crocante. Retire com uma escumadeira e escorra sobre papel-toalha. Sirva em seguida.

2. Bolinho de arroz com calabresa

Ingredientes

3 xícaras de chá de arroz cozido

1 ovo

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1/2 xícara de chá de linguiça calabresa picada

picada Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o arroz, o ovo, a farinha de trigo e o queijo parmesão e mexa até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, abra na palma da mão e recheie com a calabresa. Modele no formato de uma bolinha e repita o processo com toda a massa. Unte uma assadeira com azeite de oliva e disponha os bolinhos. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.

Pølse i lefse (cachorro-quente norueguês) (Imagem: Approved Photography | Shutterstock)

3. Pølse i lefse (cachorro-quente norueguês)

Ingredientes

Massa

2 batatas médias cozidas e amassadas

médias cozidas e amassadas 1 colher de sopa de manteiga

1/2 colher de chá de sal

1 xícara de chá de farinha de trigo

Farinha de trigo para enfarinhar

Montagem

4 salsichas tipo hot dog

4 colheres de sopa de cebola crocante

4 colheres de chá de mostarda

4 colheres de chá de ketchup

1 l de água fervente

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture as batatas amassadas, a manteiga e o sal. Acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo até obter uma massa macia e que não grude nas mãos. Divida a massa em quatro porções. Em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, abra cada uma com um rolo até formar discos finos. Aqueça uma frigideira em fogo médio e cozinhe os discos por cerca de 2 minutos de cada lado, ou até ficarem dourados. Reserve.

Montagem

Aqueça as salsichas em uma panela com água fervente por cerca de 5 minutos e em seguida escorra. Espalhe a mostarda e o ketchup sobre cada massa. Coloque uma salsicha no centro, distribua a cebola crocante por cima e enrole a massa ao redor da salsicha. Sirva em seguida.

4. Reker med loff

Ingredientes

500 g de camarões limpos, cozidos e descascados

limpos, cozidos e descascados 1 baguete fatiada

1/2 xícara de chá de maionese

1 limão-siciliano cortado em gomos

Gelo e dill fresco a gosto

Modo de preparo

Em uma travessa, disponha os camarões com gelo para mantê-los bem gelados até o momento de servir. Coloque as fatias de pão em uma cesta ou prato e disponha ao lado a maionese, os gomos de limão e o dill. Para montar, espalhe uma camada de maionese sobre uma fatia de pão, adicione uma porção dos camarões e finalize com algumas gotas de limão-siciliano e dill fresco. Sirva imediatamente.