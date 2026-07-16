Boy sober: 5 formas de transformar a solteirice em uma oportunidade de autoconhecimento

Em meio à cultura dos aplicativos de namoro e da busca por um relacionamento, um movimento tem chamado atenção por seguir um caminho oposto. Chamado de boy sober, ele propõe que mulheres façam uma pausa voluntária na vida amorosa e, em alguns casos, também na vida sexual, para investir em autoconhecimento, carreira, amizades e bem-estar emocional.

A tendência ganhou força depois que a influenciadora norte-americana Hope Woodard contou nas redes sociais que passaria um ano sem encontros românticos ou aplicativos de relacionamento. A ideia rapidamente viralizou no TikTok e inspirou mais mulheres. No Brasil, nomes como Grazi Massafera e Anitta também já falaram publicamente sobre períodos de celibato voluntário, reforçando que a decisão não representa desistir do amor, mas aprender a priorizar a própria saúde emocional.

O boy sober pode ser uma experiência positiva quando vivido de forma consciente. Mais do que simplesmente ficar solteira, a proposta envolve revisar padrões afetivos, fortalecer a autoestima e criar uma relação mais saudável consigo antes de iniciar um novo relacionamento.

A seguir, confira 5 formas de transformar a solteirice em uma oportunidade de autoconhecimento!

1. Faça da pausa uma escolha consciente, e não uma fuga

Adotar o boy sober começa pela intenção. A proposta não é abandonar os relacionamentos por medo ou frustração, mas interromper, por um período, a busca constante por um parceiro para compreender melhor as próprias emoções e necessidades.

Para o psiquiatra Ciro Jorge do Nascimento, especialista em saúde mental com atuação em Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), esse afastamento pode representar uma importante reorganização emocional, caso seja uma decisão consciente.

“Em muitos casos, esse tipo de pausa funciona como uma estratégia legítima de reorganização emocional. A pessoa se afasta para conseguir compreender melhor seus padrões afetivos e reduzir a repetição de experiências que geram sofrimento. Quando essa escolha vem acompanhada de reflexão e autoconhecimento, ela pode ser positiva. O cuidado é quando a pausa deixa de ser uma escolha e passa a ser uma forma rígida de evitar qualquer vínculo, o que pode limitar experiências emocionais importantes”, afirma.

2. Aproveite o período para fortalecer sua autonomia emocional

Uma das principais propostas do movimento é mostrar que a felicidade não precisa depender da existência de um relacionamento. O tempo sozinha pode ser utilizado para desenvolver interesses pessoais, investir na carreira, fortalecer amizades e aprender a desfrutar da própria companhia.

“O boy sober não significa desistir do amor ou acreditar que os relacionamentos fazem mal. A proposta é interromper um ciclo de dependência afetiva ou de busca constante por validação no outro para fortalecer a relação consigo mesma. Muitas mulheres passam anos entrando de um relacionamento para outro sem compreender suas próprias necessidades emocionais. Essa pausa permite justamente esse olhar para dentro”, pontua a psiquiatra Jessica Martani.

O período de solteirice pode ser uma oportunidade para identificar comportamentos repetitivos nas relações amorosas e, assim, construir vínculos mais saudáveis no futuro (Imagem: Alliance Images | Shutterstock)

3. Observe os padrões que se repetem nos relacionamentos

A pausa também pode funcionar como uma oportunidade para analisar comportamentos que costumam passar despercebidos durante a rotina afetiva. Identificar escolhas repetitivas ajuda a compreender por que determinadas situações continuam acontecendo.

Jessica Martani explica que esse exercício de autoconhecimento costuma trazer respostas importantes para quem deseja construir relações mais saudáveis. “Quando a pessoa escolhe ficar sozinha para se conhecer melhor, entender seus padrões de comportamento e desenvolver autonomia emocional, ela tende a construir vínculos mais saudáveis no futuro”, diz.

A médica ressalta que o problema não está em estar solteira ou em um relacionamento, mas em acreditar que a felicidade depende exclusivamente de outra pessoa. “É comum percebermos pessoas que repetem o mesmo tipo de relacionamento, escolhem parceiros semelhantes ou permanecem em relações insatisfatórias por medo da solidão. Uma pausa pode oferecer espaço para refletir sobre esses padrões e fazer escolhas mais conscientes daqui para frente”, afirma.

4. Entenda que estar solteira não significa estar incompleta

Cada vez mais mulheres têm questionado a ideia de que um relacionamento é a condição para uma vida plena. O crescimento do boy sober acompanha essa mudança cultural, em que o autocuidado e a saúde mental passaram a ocupar um espaço mais importante nas decisões afetivas.

“Muitas mulheres estão repensando a ideia de que precisam estar em um relacionamento para se sentirem completas, e isso abre espaço para escolhas mais conscientes. Quando essa decisão nasce de autoconhecimento, ela pode fortalecer a autonomia emocional e ajudar na construção de vínculos mais saudáveis no futuro. Mas quando é motivada apenas por frustração ou medo de se relacionar, pode acabar reforçando o isolamento”, afirma a psicóloga Letícia de Oliveira.

5. Não transforme a pausa em isolamento emocional

O objetivo do movimento não é rejeitar o amor ou evitar novos vínculos. A ideia é apenas criar um intervalo para amadurecer emocionalmente antes de viver uma nova relação.

“Hoje existe uma valorização maior da saúde mental e do autocuidado. Cada vez mais mulheres entendem que construir uma boa relação consigo mesmas não é egoísmo, mas uma etapa importante antes de compartilhar a vida com outra pessoa. O relacionamento deixa de ser uma necessidade e passa a ser uma escolha”, destaca Jessica Martani.

Ainda conforme a médica, escolher um período de pausa é diferente de desenvolver medo de se relacionar novamente. “Quando essa decisão nasce de traumas não elaborados ou de uma tentativa de evitar qualquer envolvimento afetivo, ela deixa de ser saudável. O objetivo do boy sober não é fechar portas para o amor, mas fazer com que ele aconteça de forma mais madura e menos baseada em carências”, finaliza.

Por Sarah Carvalho