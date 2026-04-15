Box de banheiro: 5 ideias para se inspirar

O banheiro, muitas vezes, é um dos ambientes mais desafiadores da casa quando o assunto é planejamento. Geralmente compacto, ele exige soluções inteligentes que aproveitem cada centímetro disponível sem abrir mão da estética, da funcionalidade e do conforto. Nesse cenário, a escolha do box deixa de ser apenas um detalhe e passa a ser um elemento essencial para o bom funcionamento do espaço.

A arquiteta Camila Palladino, à frente do escritório Palladino Arquitetura, reforça que o modelo ideal deve ser definido a partir de uma análise cuidadosa do layout, da circulação e das necessidades dos moradores. “Mais do que separar áreas, o box precisa contribuir para a organização, facilitar o uso no dia a dia e, sempre que possível, valorizar o projeto como um todo”, afirma.

A seguir, confira 5 propostas de box que se adaptam a diferentes configurações de banheiro, com soluções práticas e bem pensadas!

1. Dupla função

O box com dupla função é uma alternativa inteligente para otimizar o espaço (Projeto: Camila Palladino | Imagem: David Aranha)

Indicado para banheiros compactos, o box com dupla função é uma alternativa inteligente para otimizar o espaço. Nesse modelo, uma das folhas é fixa, garantindo vedação e estabilidade, enquanto a outra é móvel, com abertura voltada para o interior do espaço. Essa característica evita conflitos com outros elementos do ambiente, como pia e vaso sanitário, além de melhorar a circulação. Outro ponto positivo é a facilidade de uso, já que a abertura interna reduz o risco de respingos na área seca, contribuindo para manter o ambiente mais organizado.

2. Padrão

O box padrão é fácil de instalar e permite o uso de diferentes acabamentos (Projeto: Camila Palladino | Imagem: David Aranha)

O modelo tradicional, com duas folhas de vidro, geralmente uma fixa e outra de correr, segue como a escolha mais comum em banheiros com dimensões padrão. Isso se deve à sua versatilidade e praticidade no dia a dia. Além de se adaptar a diferentes estilos de decoração, esse tipo de box é fácil de instalar e manter. Também permite o uso de diferentes acabamentos, como perfis metálicos discretos ou ferragens aparentes, o que ajuda a personalizar o projeto sem complicações.

3. Formato em L

O box em “L” permite delimitar com mais precisão a área do banho (Projeto: Camila Palladino | Imagem: Henrique Ribeiro)

Para banheiros mais amplos, o box em formato de “L” é uma solução que alia estética e funcionalidade. Ele permite delimitar com mais precisão a área do banho, reduzindo a dispersão de água e organizando melhor o espaço. Esse tipo de configuração também contribui para um visual mais contemporâneo, já que valoriza a transparência do vidro e cria uma divisão leve entre as áreas. Além disso, pode ser combinado com duchas duplas ou nichos maiores, ampliando o conforto do ambiente.

4. Em três partes

O box em três partes possibilita uma abertura mais ampla sem exigir espaço extra (Projeto: Camila Palladino | Imagem: David Aranha)

Quando o banheiro é pequeno, mas há necessidade de um vão de abertura mais generoso, o box com três folhas de vidro se torna uma excelente opção. Esse modelo possibilita uma abertura mais ampla sem exigir espaço extra, já que as folhas deslizam entre si. Isso facilita o acesso ao interior do espaço, especialmente em rotinas mais dinâmicas. É uma solução que equilibra funcionalidade e ergonomia, além de permitir melhor aproveitamento do ambiente.

5. Até o teto

O box até o teto é ideal para quem busca mais conforto e eficiência no uso do banheiro (Projeto: Camila Palladino | Imagem: David Aranha)

Cada vez mais presente em projetos contemporâneos, o box que vai até o teto é ideal para quem busca mais conforto e eficiência no uso do banheiro. Ao fechar completamente a área do banho, ele ajuda a manter o vapor concentrado, criando uma sensação térmica mais agradável durante o uso. Além disso, evita que a umidade se espalhe pelo restante do ambiente, protegendo móveis, espelhos e revestimentos. Do ponto de vista estético, também traz um visual mais sofisticado e integrado ao projeto.

Por Bruna Rodrigues

