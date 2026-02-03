Bolo sem lactose: 3 receitas práticas e saborosas para o lanche da tarde

Nada como um bolo caseiro para acompanhar o café da tarde — melhor ainda quando ele é leve, saboroso e pode ser aproveitado também por quem tem restrições alimentares, como a intolerância à lactose. Pensando nisso, reunimos receitas com massas fofas e preparo prático, que vão do clássico ao mais criativo, todas sem lactose, para você testar em casa e deixar a refeição ainda mais especial. Confira!
1. Bolo mesclado de abóbora com chocolate
Ingredientes
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar demerara
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 1 xícara de chá de abóbora cozida e amassada
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- 3 colheres de sopa de cacau em pó 100% dissolvido em 1/3 de xícara de chá de água quente
- Óleo de coco para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture os ovos com o açúcar demerara até obter um creme claro. Acrescente o óleo de coco e a abóbora. Mexa até ficar homogêneo. Junte a farinha de trigo aos poucos, com o sal, mexendo delicadamente. Por último, adicione o fermento químico e misture delicadamente. Após, disponha metade da massa em outro recipiente. Em uma das partes da massa, acrescente o cacau em pó dissolvido na água quente e misture até incorporar completamente.
Em uma forma para bolo inglês untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo, despeje as massas alternadamente, criando o efeito mesclado. Faça leves movimentos com um garfo para desenhar o marmorizado. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até que o palito saia limpo. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
2. Bolo de café com amêndoas
Ingredientes
Massa
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1/4 de xícara de chá de óleo
- 1/4 de xícara de chá de café forte coado
- 1 1/4 colher de sopa de cacau em pó
- 1/3 de xícara de chá de farinha de amêndoas
- 1/4 de xícara de chá de farinha de arroz
- 1/4 xícara de chá de fécula de mandioca
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- Sal a gosto
- Óleo para untar
- Farinha de arroz para enfarinhar
Cobertura
- 70 g de açúcar de confeiteiro
- 20 ml de café coado
- Amêndoas laminadas para decorar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o ovo, o açúcar mascavo, o óleo e o café e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione o cacau, as farinhas de amêndoas e de arroz e a fécula de mandioca. Misture até ficar homogêneo. Acrescente uma pitada de sal e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente.
Após, despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno e reserve. Em um recipiente, misture o açúcar de confeiteiro e o café. Despeje a mistura sobre o bolo e finalize com as amêndoas laminadas. Sirva em seguida.
3. Bolo de milho com erva-doce
Ingredientes
- 200 ml de leite de coco
- 300 ml de água
- 200 g de grãos de milho-verde cozido
- 2 xícaras de chá de fubá amarelo
- 1/2 xícara de chá de farinha de linhaça
- 1 xícara de chá de açúcar demerara
- 1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de erva-doce
- 1 pitada de sal
- Óleo de coco para untar
- Fubá amarelo para polvilhar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture o fubá, a farinha de linhaça, o açúcar demerara, a erva-doce e o sal. Reserve. Em um liquidificador, bata o leite de coco, a água, o óleo de coco e os grãos de milho-verde até obter um creme homogêneo. Despeje a mistura sobre os ingredientes secos e mexa para incorporar.
Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Disponha a massa em uma forma com furo central untada com óleo de coco e polvilhada com fubá amarelo. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por 30 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.