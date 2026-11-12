Bolo na air fryer fica fofinho? Veja receitas fáceis para o lanche da tarde

Um bolo fofinho e saboroso é uma ótima opção para o lanche da tarde, tornando esse momento ainda mais especial. Para quem busca praticidade no dia a dia, a air fryer pode ser uma grande aliada no preparo das receitas, permitindo fazer massas macias e deliciosas, assim como as feitas no forno convencional. Abaixo, confira algumas opções de dar água na boca!

1. Bolo de iogurte natural na air fryer

Ingredientes

170 g de iogurte natural integral

integral 2 ovos

1/2 xícara de chá de açúcar

1/4 de xícara de chá de óleo

1 1/4 de xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de sopa rasa de fermento químico em pó

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque os ovos e o açúcar. Bata com um fouet até obter uma mistura clara e homogênea. Acrescente o iogurte natural, o óleo e a essência de baunilha. Misture bem até incorporar todos os ingredientes. Adicione a farinha de trigo peneirada aos poucos, mexendo delicadamente até formar uma massa lisa e uniforme. Por último, acrescente o fermento químico e misture suavemente, apenas para incorporá-lo à massa.

5. Despeje a massa em uma forma pequena, de aproximadamente 15 cm de diâmetro, untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo, adequada para air fryer. Não ultrapasse 2/3 da capacidade da forma. Preaqueça a air fryer a 160 °C por 3 a 5 minutos. Coloque a forma no cesto e asse por aproximadamente 25 a 35 minutos, ou até o bolo ficar dourado e firme. Faça o teste do palito no centro da massa. Se sair limpo, retire o bolo. Espere amornar antes de desenformar e servir.

2. Bolo de fubá na air fryer

Ingredientes

2 ovos

1/2 xícara de chá de açúcar

1/4 de xícara de chá de óleo

1/2 xícara de chá de leite

3/4 de xícara de chá de fubá fino

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Manteiga para untar

Fubá para polvilhar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque os ovos e o açúcar. Bata com um fouet até obter uma mistura clara e homogênea. Acrescente o óleo e o leite e misture bem. Adicione o fubá, a farinha de trigo peneirada e o sal. Mexa delicadamente até formar uma massa lisa e uniforme. Por último, acrescente o fermento químico em pó e misture suavemente até incorporá-lo à massa.

Despeje a massa em uma forma de aproximadamente 15 cm de diâmetro, untada com manteiga e polvilhada com fubá, adequada para air fryer. Preencha, no máximo, 2/3 da capacidade da forma.

Preaqueça a air fryer a 160 °C por 3 a 5 minutos. Coloque a forma no cesto e asse por aproximadamente 25 a 35 minutos, até que a superfície esteja dourada. Faça o teste do palito no centro do bolo. Se sair limpo, retire e deixe amornar antes de desenformar. Sirva em seguida.

3. Bolo de chocolate na air fryer

Ingredientes

2 ovos

1/2 xícara de chá de açúcar

1/4 de xícara de chá de óleo

1/2 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/4 de xícara de chá de chocolate em pó 50% cacau

50% cacau 1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Chocolate ao leite picado a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque os ovos e o açúcar. Bata com um fouet até obter uma mistura clara e homogênea. Acrescente o óleo e o leite e misture bem até incorporar os ingredientes. Adicione a farinha de trigo peneirada, o chocolate em pó e o sal. Mexa delicadamente até obter uma massa lisa e uniforme. Por último, acrescente o chocolate picado e o fermento químico em pó e misture suavemente, apenas para incorporá-los à massa.

Despeje a massa em uma forma de aproximadamente 15 cm de diâmetro, untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, adequada para air fryer. Não ultrapasse 2/3 da capacidade da forma.

Preaqueça a air fryer a 160 °C por 3 a 5 minutos. Coloque a forma no cesto e asse por aproximadamente 25 a 35 minutos, ou até que o bolo esteja firme e assado por dentro. Espere amornar antes de desenformar e servir.

Bolo de maçã na air fryer (Imagem: rafa jodar | Shutterstock)

4. Bolo de maçã na air fryer

Ingredientes

Massa

2 ovos

1/2 xícara de chá de açúcar

1/4 de xícara de chá de óleo

1/2 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura de maçã

1 maçã

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de sopa de manteiga derretida

1/2 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Cobertura de maçã

Retire as sementes da maçã e corte-a em fatias finas, no formato de meia-lua. Reserve. Em um recipiente, misture o açúcar, a manteiga derretida e a canela em pó. Reserve.

Massa

Em uma tigela, coloque os ovos e o açúcar. Bata com um fouet até obter uma mistura clara e homogênea. Acrescente o óleo, o leite e a essência de baunilha. Misture bem até incorporar todos os ingredientes. Adicione a farinha de trigo peneirada e o sal. Mexa delicadamente até formar uma massa lisa e uniforme. Por último, acrescente o fermento químico em pó e misture suavemente, apenas para incorporá-lo à massa.

Unte com manteiga uma forma redonda de aproximadamente 15 cm de diâmetro, adequada para air fryer, e polvilhe com farinha de trigo. Despeje a massa, sem ultrapassar 2/3 da capacidade da forma. Distribua as fatias de maçã sobre a superfície da massa, organizando-as em fileiras levemente sobrepostas. Após, espalhe a mistura de açúcar e canela delicadamente sobre as fatias de maçã.

Preaqueça a air fryer a 160 °C por 3 a 5 minutos. Coloque a forma no cesto e asse por aproximadamente 30 a 40 minutos, até que o bolo esteja dourado e as maçãs levemente caramelizadas. Espere amornar antes de desenformar e servir.

5. Bolo de cenoura na air fryer

Ingredientes

100 g de cenoura descascada e picada

descascada e picada 2 ovos

1/2 xícara de chá de açúcar

1/4 de xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a cenoura, os ovos, o açúcar e o óleo. Bata até obter uma mistura lisa e homogênea, sem pedaços de cenoura. Transfira para uma tigela e acrescente a farinha de trigo peneirada e o sal. Mexa delicadamente com uma espátula até incorporar os ingredientes. Adicione o fermento químico em pó e misture suavemente, apenas para distribuí-lo pela massa.

Despeje a massa em uma forma de aproximadamente 15 cm de diâmetro, untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, adequada para air fryer. Não ultrapasse 2/3 da capacidade da forma.

Preaqueça a air fryer a 160 °C por 3 a 5 minutos. Coloque a forma no cesto e asse por aproximadamente 25 a 35 minutos, até que o bolo esteja dourado e firme. Deixe amornar antes de desenformar. Sirva em seguida.