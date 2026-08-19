Bolo de pão de queijo: aprenda a fazer essa receita fofinha e fácil para o lanche da tarde

Se o pão de queijo é um clássico do café da tarde, imagine transformar essa iguaria em um bolo fofinho, dourado e cheio de sabor. A receita une a textura macia de um bolo caseiro ao gostinho irresistível da tradicional comida mineira, resultando em uma opção prática e perfeita para acompanhar um café ou chá fresquinho.

A seguir, confira como preparar um delicioso bolo de pão de queijo em casa e surpreenda a família na hora do lanche!

Bolo de pão de queijo

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

3 xícaras de chá de polvilho doce

1 xícara de chá de queijo meia-cura ralado

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Polvilho doce para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite e o óleo até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente e acrescente o polvilho doce aos poucos, misturando bem. Adicione os queijos ralados e o sal e mexa até incorporar. Por último, misture delicadamente o fermento químico. Despeje a massa em uma forma com furo central, untada com manteiga e polvilhada com polvilho doce. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até o bolo crescer e ficar dourado por cima. Retire do forno, espere amornar e desenforme. Sirva em seguida.