Bolo de milho-verde: 3 receitas fáceis e deliciosas para o lanche da tarde

O bolo de milho-verde é uma daquelas receitas clássicas que carregam memória afetiva e aquele cheirinho de casa de vó que conquista logo na primeira mordida. Versátil e fácil de preparar, ele pode ser combinado com vários ingredientes, ganhando texturas e sabores únicos a cada preparo. Perfeito para acompanhar um café fresquinho ou um chá no fim da tarde, é uma opção que agrada diferentes paladares e funciona tanto para o dia a dia quanto para receber visitas especiais.

A seguir, confira 3 receitas fáceis e deliciosas de bolo de milho-verde para o lanche da tarde!

1. Bolo de milho-verde com goiabada

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de leite

1 1/2 xícara de chá de açúcar

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

200 g de goiabada cortada em cubos

1 colher de sopa de farinha de trigo para envolver a goiabada

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos, o milho-verde, o óleo, o leite e o açúcar até obter uma mistura homogênea. Em seguida, transfira a mistura para uma tigela e adicione a farinha de trigo, mexendo bem até incorporar completamente. Acrescente o fermento em pó e misture delicadamente até a massa ficar uniforme.

Passe os cubos de goiabada na farinha de trigo e incorpore-os à massa, mexendo suavemente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 a 50 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e firme ao toque. Retire do forno, espere amornar e desenforme para servir.

2. Bolo de milho-verde com coco

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de leite de coco

1 xícara de chá de leite

395 g de leite condensado

1 xícara de chá de coco ralado

1 1/2 xícara de chá de farinha de milho flocada

1 colher de sopa de fermento em pó

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos, o milho-verde, o óleo, o leite de coco, o leite e o leite condensado até formar uma mistura cremosa e bem homogênea. Em uma tigela, coloque a farinha de milho flocada e o coco ralado, misturando levemente para distribuir os ingredientes. Despeje a mistura do liquidificador sobre os secos e mexa até incorporar completamente. Por último, adicione o fermento em pó e misture suavemente.

Transfira a massa para uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 a 50 minutos, ou até o bolo ficar dourado e firme ao toque. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.

Bolo de milho-verde com erva-doce (Imagem: Estudio Originar | Shutterstock)

3. Bolo de milho-verde com erva-doce

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de manteiga derretida

1 xícara de chá de leite

395 g de leite condensado

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de fubá

1 colher de chá de erva-doce

1 colher de chá de fermento em pó

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos, o milho-verde, a manteiga derretida, o leite e o leite condensado até obter uma mistura homogênea. Em seguida, transfira para uma tigela e incorpore a farinha de trigo, o fubá e a erva-doce, misturando até a massa ficar uniforme. Em seguida, acrescente o fermento em pó e misture delicadamente. Despeje a mistura em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos, ou até dourar e firmar. Espere amornar para desenformar e servir.