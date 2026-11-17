Poucas receitas combinam tão bem com uma tarde tranquila quanto um bolo de mel para acompanhar um café ou chá. Com uma massa macia, sabor levemente adocicado e aroma irresistível, a receita combina o mel com especiarias, como canela, gengibre, cravo e noz-moscada. Para completar, ele ainda ganha uma farofinha dourada por cima, que dá um contraste leve e crocante a cada fatia.

A seguir, veja a receita de bolo de mel com especiarias para preparar em casa!

Bolo de mel com especiarias

Ingredientes

Bolo

3 ovos

1/2 xícara de chá de mel

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de leite

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de gengibre em pó

1/4 de colher de chá de cravo-da-índia em pó

1 pitada de noz-moscada

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

1/2 colher de chá de canela em pó

3 colheres de sopa de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de manteiga gelada

Modo de preparo

Bolo

Em uma tigela, coloque os ovos, o mel, o açúcar mascavo e o óleo. Misture bem com um batedor de arame até obter uma mistura homogênea. Acrescente o leite e mexa novamente. Em outro recipiente, misture a farinha de trigo, a canela, o gengibre, o cravo-da-índia, a noz-moscada e o sal.

Adicione os ingredientes secos à mistura líquida, mexendo delicadamente até formar uma massa lisa. Por último, incorpore o fermento químico em pó. Despeje a massa em uma forma redonda untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Reserve.

Cobertura

Em um recipiente, misture o açúcar mascavo, a farinha de trigo, a manteiga gelada e a canela com as pontas dos dedos até formar uma farofa úmida. Distribua sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia limpo. Retire do forno, espere amornar e desenforme cuidadosamente. Sirva em seguida.