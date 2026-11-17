Poucas receitas combinam tão bem com uma tarde tranquila quanto um bolo de mel para acompanhar um café ou chá. Com uma massa macia, sabor levemente adocicado e aroma irresistível, a receita combina o mel com especiarias, como canela, gengibre, cravo e noz-moscada. Para completar, ele ainda ganha uma farofinha dourada por cima, que dá um contraste leve e crocante a cada fatia.
A seguir, veja a receita de bolo de mel com especiarias para preparar em casa!
Bolo de mel com especiarias
Ingredientes
Bolo
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de mel
- 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 xícara de chá de leite
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1/2 colher de chá de gengibre em pó
- 1/4 de colher de chá de cravo-da-índia em pó
- 1 pitada de noz-moscada
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Cobertura
- 1/2 colher de chá de canela em pó
- 3 colheres de sopa de açúcar mascavo
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de manteiga gelada
Modo de preparo
Bolo
Em uma tigela, coloque os ovos, o mel, o açúcar mascavo e o óleo. Misture bem com um batedor de arame até obter uma mistura homogênea. Acrescente o leite e mexa novamente. Em outro recipiente, misture a farinha de trigo, a canela, o gengibre, o cravo-da-índia, a noz-moscada e o sal.
Adicione os ingredientes secos à mistura líquida, mexendo delicadamente até formar uma massa lisa. Por último, incorpore o fermento químico em pó. Despeje a massa em uma forma redonda untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Reserve.
Cobertura
Em um recipiente, misture o açúcar mascavo, a farinha de trigo, a manteiga gelada e a canela com as pontas dos dedos até formar uma farofa úmida. Distribua sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia limpo. Retire do forno, espere amornar e desenforme cuidadosamente. Sirva em seguida.