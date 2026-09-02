Bolo de liquidificador proteico: aprenda essa receita fácil e saudável para o lanche da tarde 

Para quem busca uma opção nutritiva e saborosa para o lanche da tarde, o bolo de liquidificador proteico pode ser uma boa alternativa para variar o cardápio. A combinação de banana, nozes e pasta de amendoim ajuda a fornecer proteínas, fibras e gorduras boas, nutrientes que contribuem para uma alimentação mais equilibrada e favorecem a saciedade.

A seguir, veja como preparar uma receita de bolo de liquidificador proteico para o lanche da tarde!

Bolo de liquidificador proteico

Ingredientes

Massa

3 bananas descascadas e fatiadas

descascadas e fatiadas 2 ovos

2 colheres de sopa de pasta de amendoim integral

1 xícara de chá de aveia em flocos

1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de nozes picadas

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 pitada de sal

2 colheres de sopa de leite

Óleo de coco para untar

Cobertura

1 colher de sopa de pasta de amendoim integral sem açúcar

1 colher de sopa de leite

1/2 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, coloque as bananas, os ovos, a pasta de amendoim e o leite. Bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente a aveia, a farinha de trigo integral, a canela e o sal. Bata novamente até incorporar os ingredientes. Transfira a massa para uma tigela e adicione as nozes. Misture delicadamente. Acrescente o fermento químico e misture suavemente até incorporar.

Unte uma forma com óleo de coco e despeje a massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e firme. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.

Cobertura

Em uma tigela, misture a pasta de amendoim, o leite e a canela até obter um creme homogêneo. Espalhe a cobertura sobre o bolo e sirva em seguida.