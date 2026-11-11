Bolo de liquidificador fofinho: 3 receitas práticas para o lanche da tarde

O cheirinho de bolo assando no forno convida a fazer uma pausa e aproveitar o lanche da tarde. Seja para acompanhar uma xícara de café, receber visitas ou reunir a família à mesa, um bolo fofinho torna esse momento ainda mais gostoso. E o melhor: com a ajuda do liquidificador e alguns cuidados no preparo, você não precisa passar horas na cozinha.
A farinha de trigo e o fermento químico, por exemplo, devem ser incorporados delicadamente após bater os ingredientes líquidos, evitando misturar a massa em excesso. Esse cuidado ajuda a preservar a textura e a conseguir bolos macios sem complicação. A seguir, confira 3 receitas deliciosas para testar em casa!
1. Bolo de chocolate com café
Ingredientes
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de leite morno
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 e 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de chocolate em pó
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de café coado
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Óleo para untar
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata os ovos, o leite morno, o óleo, o açúcar, o chocolate em pó e o café até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente e acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo até incorporar. Adicione o fermento químico e misture delicadamente. Despeje em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno e aguarde amornar antes de desenformar. Sirva em seguida.
2. Bolo de leite condensado
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de leite
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata o leite condensado, os ovos, o leite e a manteiga até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente e acrescente a farinha de trigo aos poucos, misturando bem. Adicione o fermento químico e mexa suavemente. Despeje em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Retire do forno e aguarde amornar antes de desenformar. Sirva em seguida.
3. Bolo de maçã com canela e calda caramelizada
Ingredientes
Massa
- 2 maçãs médias com casca e sem sementes
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1/2 xícara de chá de açúcar refinado
- 1 colher de chá de canela em pó
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Calda caramelizada
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1/4 de xícara de chá de água quente
Modo de preparo
Calda
Em uma panela em fogo baixo, derreta o açúcar até formar um caramelo dourado. Acrescente cuidadosamente a água quente e mexa até dissolver. Adicione a manteiga e misture até obter uma calda homogênea. Reserve.
Massa
Em um liquidificador, bata as maçãs picadas com os ovos, o óleo e os açúcares até obter uma mistura homogênea. Acrescente a canela e bata novamente. Transfira a mistura para um recipiente e coloque a farinha de trigo aos poucos, mexendo delicadamente. Por último, adicione o fermento químico e misture suavemente.
Unte uma forma retangular média com manteiga e polvilhe com farinha de trigo. Despeje metade da calda de caramelo no fundo e cubra com a massa do bolo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C e asse até que um palito inserido no centro saia limpo. Retire do forno e espere o bolo amornar antes de desenformar. Sirva com o restante da calda.