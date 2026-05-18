Bolo de liquidificador: 4 receitas sem glúten para o lanche da tarde

Práticos, fofinhos e cheios de sabor, os bolos de liquidificador são ótimas opções para quem deseja preparar um lanche da tarde. Feitos com ingredientes simples e preparo fácil, eles se adaptam bem à rotina e podem ser feitos com diferentes combinações. Essa versatilidade também permite variações que atendem diferentes preferências e necessidades alimentares, incluindo versões sem glúten.

A seguir, confira 4 receitas de bolos de liquidificador sem glúten para o lanche da tarde!

1. Bolo de laranja e amêndoas sem glúten de liquidificador

Ingredientes

2 laranjas

4 ovos

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de óleo

2 xícaras de chá de farinha de amêndoas

1/2 xícara de chá de amido de milho

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de essência de baunilha

1/2 xícara de chá de amêndoas laminadas

Óleo para untar

Farinha de amêndoas para enfarinhar

Modo de preparo

Corte as laranjas em cubos médios, mantendo a casca, e retire todas as sementes e a parte branca central mais grossa para evitar que o bolo fique amargo. No liquidificador, coloque as laranjas picadas, os ovos, o óleo, o açúcar mascavo e a essência de baunilha. Bata por aproximadamente 3 a 4 minutos, até obter uma mistura cremosa, homogênea e sem pedaços aparentes da fruta.

Transfira a mistura para uma tigela grande. Acrescente a farinha de amêndoas, o amido de milho e a canela em pó. Misture delicadamente com um fouet ou espátula por cerca de 2 minutos, até a massa ficar uniforme e levemente encorpada. Adicione o fermento químico em pó e mexa suavemente apenas até incorporar.

Unte uma forma com óleo e enfarinhe com farinha de amêndoas. Despeje a massa e espalhe as amêndoas laminadas sobre toda a superfície do bolo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 a 45 minutos. Retire do forno e deixe descansar por aproximadamente 10 minutos antes de desenformar. Sirva em seguida.

2. Bolo de banana com aveia sem glúten de liquidificador

Ingredientes

3 bananas maduras picadas

maduras picadas 3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1 xícara de chá de açúcar mascavo

2 xícaras de chá de aveia sem glúten

1 colher de sopa de fermento em pó

Canela em pó a gosto

Farinha de aveia sem glúten para enfarinhar

Óleo para untar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque as bananas, os ovos, o óleo de coco e o açúcar mascavo. Bata por aproximadamente 3 minutos, até obter uma mistura cremosa e homogênea. Em seguida, acrescente a aveia sem glúten e a canela em pó. Bata novamente por cerca de 1 minuto, apenas até incorporar os ingredientes e formar uma massa uniforme.

Desligue o liquidificador, adicione o fermento em pó e misture delicadamente com uma colher ou espátula, sem bater, para manter a leveza da massa. Unte uma forma com óleo e enfarinhe com farinha de aveia. Despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e firme. Retire do forno, espere amornar por cerca de 10 minutos e sirva em seguida.

Bolo de milho-verde sem glúten de liquidificador (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)

3. Bolo de milho-verde sem glúten de liquidificador

Ingredientes

2 xícaras de chá de milho-verde

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar demerara

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de fubá

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Óleo para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o milho-verde, os ovos, o açúcar, o óleo e o leite. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Acrescente o fubá, a farinha de arroz e a pitada de sal. Bata novamente até incorporar bem os ingredientes. Adicione o fermento e misture delicadamente com uma colher ou usando a função pulsar do liquidificador. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Espere amornar antes de desenformar e servir.

4. Bolo de coco sem glúten de liquidificador

Ingredientes

3 ovos

200 ml de leite de coco

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de arroz

100 g de coco ralado

1 colher de sopa de fermento em pó

Óleo para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os ovos, o leite de coco, o óleo e o açúcar. Bata por aproximadamente 3 minutos, até obter uma mistura lisa, cremosa e homogênea. Acrescente a farinha de arroz e metade do coco ralado. Bata novamente por cerca de 1 a 2 minutos, apenas até a massa ficar uniforme e levemente encorpada.

Desligue o liquidificador, adicione o fermento em pó e misture delicadamente com uma colher ou espátula, sem bater, para preservar a leveza da massa. Em seguida, unte uma forma com óleo e enfarinhe com farinha de arroz. Despeje a massa e distribua o restante do coco ralado sobre toda a superfície do bolo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos. Retire do forno, espere amornar por cerca de 10 minutos, desenforme com cuidado e sirva em seguida.