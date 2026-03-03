Bolo de liquidificador: 3 receitas rápidas para o lanche da tarde

O bolo de liquidificador é uma excelente escolha para o lanche da tarde, pois une praticidade e sabor em uma única receita. Fácil de preparar, ele exige poucos ingredientes e não demanda técnicas complicadas. Além disso, é versátil, podendo ser feito em diversos sabores, agradando diferentes paladares.

Abaixo, confira 3 receitas de bolo de liquidificador para o lanche da tarde!

1. Bolo de liquidificador de laranja

Ingredientes

1 laranja

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo

1 1/2 xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

em pó 1 pitada de sal

Açúcar de confeiteiro para finalizar

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Corte a laranja em pedaços (retire as sementes e o miolo branco mais espesso para não amargar). Coloque no liquidificador com os ovos, o óleo e o açúcar. Bata até formar uma mistura homogênea. Transfira a mistura para uma tigela e acrescente a farinha de trigo peneirada e o sal. Misture delicadamente até ficar uniforme. Por último, coloque o fermento e mexa suavemente, apenas para incorporar. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Espere amornar antes de desenformar. Polvilhe açúcar de confeiteiro por cima e sirva em seguida.

2. Bolo de liquidificador de chocolate com café

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de café coado forte (morno ou frio)

1/2 xícara de chá de chocolate em pó

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 pitada de sal

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Coloque no liquidificador os ovos, o açúcar, o óleo, o café e o chocolate em pó. Bata por cerca de 2 minutos, até obter uma mistura lisa e homogênea. Transfira a mistura para uma tigela e adicione a farinha de trigo peneirada e o sal. Misture delicadamente até a massa ficar uniforme. Acrescente o fermento e mexa suavemente, apenas para incorporar. Despeje a massa em uma forma de bolo inglês untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo. Espere amornar antes de desenformar. Sirva em seguida.

Bolo de liquidificador de maçã e nozes (Imagem: MShev | Shutterstock)

3. Bolo de liquidificador de maçã e nozes

Ingredientes

3 maçãs com casca, sem sementes e picadas

3 ovos

1 xícara de chá de óleo

1 1/2 xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 xícara de chá de nozes picadas

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque as maçãs, os ovos, o óleo e o açúcar. Bata até formar uma mistura homogênea. Em uma tigela, coloque a farinha de trigo, a canela e o sal. Despeje a mistura do liquidificador e mexa delicadamente até incorporar. Acrescente as nozes picadas e misture. Por último, adicione o fermento e mexa suavemente. Despeje a massa em uma forma de bolo inglês untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo. Espere amornar antes de desenformar. Sirva em seguida.