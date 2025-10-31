Bolo de liquidificador: 3 receitas práticas e saborosas para o café da tarde

Nada se compara ao aroma de um bolo fresquinho acompanhado de uma xícara de café à tarde. Quando praticidade e sabor se encontram, o resultado é simplesmente irresistível. Os bolos de liquidificador mostram que é possível criar receitas saborosas sem esforço. Leves, macios e versáteis, tornam qualquer momento ainda mais especial.

A seguir, veja 3 receitas práticas e saborosas de bolo de liquidificador para o café da tarde!

Bolo de laranja

Ingredientes

1 laranja descascada, sem sementes e cortada em pedaços

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de suco de laranja natural

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Coloque no copo do liquidificador a laranja em pedaços, os ovos, o açúcar, o óleo e o suco de laranja. Bata até obter uma mistura homogênea e cremosa. Transfira para uma tigela e acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo até incorporar bem. Acrescente o fermento e misture delicadamente até ficar uniforme. Despeje a massa em uma forma média untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e firme ao toque. Retire do forno, espere amornar e desenforme. Sirva em seguida.

Bolo de chocolate (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Bolo de chocolate

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de cacau em pó 50%

em pó 50% 1 xícara de chá de farinha de amêndoas

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo para untar

Farinha de amêndoas para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, o óleo, o leite e o cacau em pó. Bata até obter uma mistura lisa e homogênea. Transfira para uma tigela e acrescente as farinhas aos poucos, mexendo até incorporar bem. Acrescente o fermento químico e misture delicadamente até que a massa fique uniforme. Despeje em uma forma média untada com óleo e enfarinhada com farinha de amêndoas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que o bolo esteja firme e passe no teste do palito. Retire do forno, espere amornar e desenforme. Sirva em seguida.

Bolo de coco

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de açúcar demerara

1 xícara de chá de leite de aveia

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 xícara de chá de coco ralado

1 colher de chá de essência de baunilha

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o leite de aveia, o óleo de coco, o açúcar demerara e a essência de baunilha. Bata até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de trigo e o sal. Bata até a massa ficar lisa e sem grumos. Transfira a mistura para uma tigela e misture o fermento químico e o coco ralado, incorporando delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35-40 minutos. Retire do forno, deixe esfriar um pouco e desenforme. Sirva em seguida.