Bolo de fubá: 7 receitas práticas e deliciosas para o café da tarde

O bolo de fubá é muito apreciado entre os brasileiros. Por isso, é muito comum encontrá-lo na mesa do café da tarde. Tradicionalmente preparado com fubá, farinha de trigo, açúcar e leite, ele fica pronto em poucos minutos. Se você deseja fugir da versão clássica e experimentar novos sabores, também é possível incrementar a receita com outros ingredientes deliciosos.
A seguir, confira 7 receitas diferentes e saborosas de bolo de fubá para satisfazer o seu paladar!
1. Bolo de fubá cremoso
Ingredientes
- 4 xícaras de chá de leite
- 4 ovos
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 1/2 xícara de chá de fubá
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 1 pitada de sal
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o leite, os ovos, o açúcar, a manteiga e o queijo parmesão e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o sal, o fubá e a farinha de trigo e bata novamente. Junte o fermento químico e misture para incorporar. Reserve. Unte uma forma redonda com furo central com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.
2. Bolo de fubá com laranja
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de fubá
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 4 ovos
- 1 xícara de chá de óleo
- 200 ml de suco de laranja
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, peneire o fubá, o açúcar e a farinha de trigo e misture. Reserve. Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo e o suco de laranja e bata até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, adicione essa mistura aos ingredientes secos e misture. Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.
3. Bolo de fubá com erva-doce
Ingredientes
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 xícara de chá de fubá
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 1 colher de chá de erva-doce
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite e o óleo e bata até ficar homogêneo. Adicione o fubá, a farinha de trigo e o açúcar e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e a erva-doce e bata para incorporar. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 160 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.
4. Bolo de fubá com goiabada
Ingredientes
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de fubá
- 200 ml de óleo
- 200 ml de leite
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Goiabada picada a gosto
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o ovo, o fubá, o óleo, o leite e o açúcar e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a mistura para um recipiente, adicione a farinha de trigo e o fermento químico e mexa para incorporar. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje metade da massa na forma e distribua os pedaços de goiabada por cima. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
5. Bolo de fubá com coco
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de fubá
- 1 1/2 xícaras de chá de leite
- 4 gemas de ovo
- 4 claras de ovo
- 1 xícara de chá de açúcar
- 3 colheres de sopa de margarina derretida
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 50 g de coco ralado
- Margarina para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em uma batedeira, bata as claras até obter o ponto de neve. Transfira para um recipiente e reserve. Ainda na batedeira, coloque as gemas, o açúcar e a margarina e bata até obter um creme. Acrescente as claras em neve, o fubá, o leite, a farinha de trigo, o coco ralado e o fermento químico e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma assadeira com margarina e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
6. Bolo de fubá salgado com queijo e cebolinha
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de fubá
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 xícara de chá de queijo meia cura
- 1/2 xícara de chá de cebolinha picada
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de sal
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo e o sal e bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente o fubá e a farinha de trigo e bata até formar uma massa lisa. Transfira a mistura para um recipiente e adicione o queijo meia cura e a cebolinha e misture. Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente para incorporar. Unte uma forma para bolo inglês com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.
7. Bolo de fubá com leite condensado
Ingredientes
- 350 g de leite condensado
- 350 g de milho-verde
- 1 1/2 xícara de chá de óleo
- 2 3/4 de xícaras de chá de fubá
- 3 ovos
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- Óleo para untar
- Fubá para polvilhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque os ovos e bata até ficar homogêneo. Adicione o leite condensado e o óleo e bata para incorporar. Acrescente o milho-verde, o fubá e o fermento químico e bata até ficar homogêneo. Unte uma assadeira com óleo e polvilhe com fubá. Disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos. Sirva em seguida.