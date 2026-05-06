Bolo caseiro: 4 receitas deliciosas e práticas para o Dia das Mães

Nada combina mais com o Dia das Mães do que o cheirinho de bolo caseiro saindo do forno. Simples, acolhedores e irresistíveis, eles transformam qualquer momento em uma lembrança especial, seja no café da manhã, na sobremesa do almoço ou no lanche da tarde em família.

Abaixo, confira 4 receitas práticas e deliciosas de bolo caseiro para o Dia das Mães!

1. Bolo de mandioca com coco

Ingredientes

500 g de mandioca ralada

3 ovos

200 ml de leite de coco

1 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de manteiga derretida

1 1/2 xícara de chá de açúcar

100 g de coco ralado

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Coco ralado para decorar

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a mandioca ralada, os ovos, o leite de coco, o leite, a manteiga derretida e o açúcar até obter uma massa homogênea. Acrescente o coco ralado e misture. Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Retire do forno e aguarde amornar. Decore com coco ralado e sirva em seguida.

2. Bolo vulcão de pistache

Ingredientes

Bolo

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de leite

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de pistache triturado

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

350 g de leite condensado

250 g de creme de leite

2 colheres de sopa de pasta de pistache

1 colher de sopa de manteiga

Modo de preparo

Bolo

Em um recipiente, bata os ovos com o açúcar até obter uma mistura clara. Acrescente o óleo e o leite e misture bem. Adicione a farinha de trigo e o pistache triturado e mexa até a massa ficar homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma com furo central untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar.

Cobertura

Em uma panela, misture o leite condensado, o creme de leite, a pasta de pistache e a manteiga. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar e formar um creme consistente. Desenforme o bolo com cuidado e despeje a cobertura ainda quente por cima, deixando escorrer como “vulcão”. Sirva em seguida.

Bolo de abóbora com mel (Imagem: Natallia Harahliad | Shutterstock)

3. Bolo de abóbora com mel

Ingredientes

2 xícaras de chá de abóbora cozida e amassada

cozida e amassada 3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo

1/2 xícara de chá de mel

1 xícara de chá de açúcar mascavo

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de sopa de fermento químico em pó

3 colheres de sopa de mel

Sementes de abóbora para decorar

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata a abóbora, os ovos, o óleo, o mel e o açúcar mascavo até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente, adicione a farinha de trigo e a canela em pó e mexa. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma com furo central untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Retire do forno e aguarde esfriar. Desenforme com cuidado e regue o bolo com mel. Finalize decorado com as sementes de abóbora e sirva em seguida.

4. Bolo de nozes com doce de leite

Ingredientes

Bolo

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de leite

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 xícara de chá de nozes picadas

Cobertura

170 g de doce de leite

250 g de creme de leite

Nozes para decorar

Modo de preparo

Bolo

Em um recipiente, bata os ovos com o açúcar até formar um creme claro. Adicione o óleo e o leite e misture bem. Acrescente a farinha de trigo e mexa até obter uma massa homogênea. Junte as nozes e, por último, o fermento químico, misturando delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Reserve.

Cobertura

Em um recipiente, misture o doce de leite com o creme de leite até formar um creme liso. Desenforme o bolo com cuidado e despeje a cobertura por cima. Decore com nozes e sirva em seguida.