Boiserie na decoração: veja como aplicar essa tendência nos ambientes

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
EdiCase Redação EdiCase
02/12/25 18h36
A boiserie retomou seu espaço nos projetos de interiores com uma estética mais atual (Projeto: Spaço Interior | Imagem: Kadu Lopes)

A boiserie voltou a ganhar espaço nos projetos atuais, não apenas como um detalhe decorativo, mas como um recurso capaz de modificar por completo a percepção das paredes. Hoje, o elemento aparece renovado, com linhas discretas e composições modernas que dialogam com diferentes estilos de decoração.

Essa releitura ganhou espaço especialmente pela busca por ambientes mais acolhedores, visualmente leves e ricos em textura. À frente do escritório Spaço Interior, a arquiteta Ana Rozenblit observa essa transformação da boiserie. “Ela perdeu o ar rebuscado e ganhou um traço mais leve, geométrico e minimalista. Isso abriu espaço para sua presença em praticamente qualquer estilo decorativo”, comenta.

Abaixo, a profissional traz 5 motivos para incluir a boiserie na decoração. Confira! 

1. Molduras mais delicadas

As versões atuais abandonaram os traços arabescos e relevos pesados, abrindo espaço para linhas finas e composições geométricas leves que ajudam a equilibrar o visual. “Esse desenho minimalista permite aplicar a boiserie até em ambientes compactos, sem sobrecarregar”, explica Ana Rozenblit, enfatizando que ela não precisa, necessariamente, ser o centro das atenções, já que uma de suas funções é ofertar relevos e formas em paredes antes cruas.

2. Paleta moderna

Corredor e portas com boiserie na cor verde com banco de madeira
A boiserie harmoniza as paredes ao seguir o mesmo tom, inclusive em versões coloridas (Projeto: Spaço Interior | Imagem: Kadu Lopes)

Nos projetos atuais, o branco não é mais regra e a arquiteta enumera uma pluralidade de cores como o nude, cinza, fendi, verde oliva, azul-petróleo e preto, entre outras possibilidades. Pintar molduras e paredes no mesmo tom reforça a ideia de unidade e cria um efeito monocromático bastante sofisticado.

3. A boiserie resgata suas origens em uma versão atualizada

Escritório com parede bege e boiserie da mesma cor, com mesa de trabalho preta e elementos de decoração antigos
A boiserie combina com elementos clássicos de época (Projeto: Spaço Interior | Imagem: Kadu Lopes)

Com sua herança clássica, a boiserie entra no projeto de interiores como um elemento que dialoga com estilos mais recentes combinados com outros itens de época.

4. Aparência marcante

Parede bege com boiserie dourada em quarto com cama de casal com roupa de cama bege e travesseiros com capa bege e marrom com parede de fundo de vidro e sofá claro e mesa de escritório
A boiserie também pode se destacar quando está em uma cor diferente da parede (Projeto: Spaço Interior | Imagem: Kadu Lopes)

Seguindo a monocromia, o elemento se destaca por si só. Mas Ana Rozenblit afirma que a boiserie também pode prevalecer com suas linhas marcantes pintadas com outra cor. “Sem contar que conquistamos profundidade ao ambiente”, complementa.

5. Combinação com outros elementos

Parede branca com boiserie branca ao redor de quadro amarelo com círculos e com móvel em madeira encostado na parede e com luminárias de cada lado do quadro e artigos de decoração em cima do móvel
A boiserie pode combinar com diversos elementos de decoração (Projeto: Spaço Interior | Imagem: Kadu Lopes)

Luzes lineares, arandelas, espelhos, painéis de TV, papel de parede e composições de quadros ampliam as possibilidades e valorizam ainda mais a linguagem das molduras.

Instalação da boiserie

Um dos fatores decisivos para o sucesso está na escolha do material. Entre as opções disponíveis, a profissional argumenta como cada um se destaca: 

  • Poliuretano: é leve, fácil de instalar e muito versátil; 
  • Gesso: oferece um acabamento impecável e totalmente integrado; 
  • Madeira: acrescenta textura e aquece o ambiente.

A proporção também merece atenção. “Quanto menor o ambiente, mais finas devem ser as molduras. Em áreas amplas, podemos trabalhar com módulos maiores e composições mais imponentes”, recomenda. 

Para quem busca um resultado elegante, Ana Rozenblit sugere apostar no efeito monocromático com a moldura e parede na mesma cor, pois o conceito suaviza o volume das peças e concebe continuidade visual. A iluminação é outra aliada importante e pode ser realizada por meio de arandelas, fitas de LED ou luzes lineares que ajudam a revelar a profundidade das molduras e a destacar pontos focais.

Por Henrique Araújo

