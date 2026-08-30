Boas energias em setembro: estes signos poderão viver ótimas oportunidades no mês

Setembro chegará com um céu misturando movimento, revisão e oportunidades de crescimento. O mês começará sob a influência do Eclipse Lunar em Peixes, que poderá trazer encerramentos, revelações e mudanças importantes na maneira como lidamos com emoções e relações.

Ao mesmo tempo, Sol e Mercúrio em Virgem favorecerão organização, planejamento e decisões mais práticas. Com Urano retrógrado em Gêmeos, ideias, planos e formas de comunicação também passarão por uma revisão. E, a partir de 22 de setembro, o Sol entrará em Libra, trazendo mais atenção para relacionamentos, acordos, equilíbrio e vida social.

Embora todos os signos possam sentir essas movimentações, alguns terão mais facilidade para transformar as tendências do período em oportunidades. Confira quais!

1. Virgem

Será um excelente período para o virginiano tomar decisões práticas, reorganizar a rotina e resolver assuntos que estavam sendo adiados (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Virgem estará entre os grandes beneficiados de setembro. Com Sol e Mercúrio transitando pelo signo no início do mês, haverá uma tendência maior de clareza mental, organização e capacidade de colocar a vida em ordem. Será um excelente período para tomar decisões práticas, reorganizar a rotina e resolver assuntos que estavam sendo adiados. O Eclipse em Peixes, porém, poderá provocar mudanças importantes nos relacionamentos, ajudando o virginiano a perceber o que realmente merece sua energia. A partir do dia 22, o foco se voltará ainda mais para parcerias e acordos.

2. Peixes

O período poderá abrir espaço para uma nova fase nos relacionamentos e na vida pessoal do pisciano (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

O Eclipse Lunar em Peixes colocará os piscianos diante de um momento de grande percepção emocional. Questões que estavam escondidas poderão vir à tona, mas justamente para poderem ser compreendidas e encerradas. Setembro favorecerá uma espécie de limpeza emocional e poderá abrir espaço para uma nova fase nos relacionamentos e na vida pessoal. Com a influência de Virgem, também será necessário equilibrar sensibilidade e praticidade. Quem souber ouvir a própria intuição sem deixar de olhar para a realidade terá boas oportunidades de transformação.

3. Gêmeos

Será um período excelente para o geminiano perceber quais caminhos ainda fazem sentido e quais precisam ser modificados (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Urano retrógrado em Gêmeos fará de setembro um mês especialmente importante para os geminianos. Em vez de representar apenas mudanças externas, esse movimento poderá estimular uma revisão profunda de ideias, planos e escolhas. Será um período excelente para perceber quais caminhos ainda fazem sentido e quais precisam ser modificados. O mês também poderá trazer insights inesperados e uma nova maneira de enxergar situações antigas. Na segunda metade de setembro, as relações e os contatos sociais ganharão ainda mais importância.

4. Libra

O libriano tenderá a sentir mais disposição para cuidar de si, assumir protagonismo e fazer escolhas alinhadas com aquilo que deseja (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Libra começará a ganhar força especialmente a partir do dia 22 de setembro, quando o Sol entrará no signo e inaugurará uma fase de maior visibilidade e iniciativa. Após um período de avaliação, o libriano tenderá a sentir mais disposição para cuidar de si, assumir protagonismo e fazer escolhas alinhadas com aquilo que deseja. O Eclipse em Peixes poderá ajudar a reorganizar hábitos e prioridades, enquanto a passagem do Astro-Rei por Libra favorecerá encontros, negociações e novas alianças. Será um mês para recuperar o equilíbrio sem abrir mão dos próprios desejos.

5. Touro

O taurino poderá agir com mais estratégia, organização e praticidade (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Touro também poderá aproveitar bastante as energias de setembro, principalmente para colocar projetos em ordem e construir resultados concretos. A força de Virgem favorecerá os signos de Terra e ajudará o taurino a agir com mais estratégia, organização e praticidade. O Eclipse em Peixes poderá movimentar amizades, grupos e projetos, mostrando quem realmente está alinhado com seus objetivos. Urano retrógrado em Gêmeos poderá levar a uma revisão de questões financeiras e da maneira como o nativo administra seus recursos.

6. Capricórnio

O capricorniano poderá ampliar horizontes ou investir em algo que traga crescimento profissional e pessoal (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Capricórnio receberá uma energia bastante produtiva. A presença de Sol e Mercúrio em Virgem favorecerá planejamento, estudos, viagens, novos conhecimentos e decisões relacionadas ao futuro. O período poderá ser especialmente interessante para quem deseja ampliar horizontes ou investir em algo que traga crescimento profissional e pessoal. O Eclipse em Peixes, por sua vez, movimentará a comunicação e as relações próximas, fazendo com que algumas conversas importantes finalmente aconteçam. Depois do dia 22 de setembro, questões profissionais poderão ganhar mais destaque.

O que setembro reserva?

O grande tema do mês será a transformação acompanhada de consciência. O Eclipse Lunar em Peixes pedirá desapego emocional e encerramento de ciclos, enquanto Virgem lembrará que não basta sentir: é preciso agir de maneira prática para mudar aquilo que já não funciona.

Urano retrógrado em Gêmeos acrescentará uma dose de revisão mental, incentivando mudanças na forma de pensar, comunicar e fazer escolhas. E, com a chegada do Sol a Libra no dia 22, o mês terminará convidando todos a buscar mais equilíbrio nas relações.

Para os nativos que aparecem na lista, setembro poderá representar um período especialmente favorável para reorganizar a vida, abrir novos caminhos e fazer escolhas mais conscientes. Mas, independentemente do signo, a mensagem do céu é clara: algumas mudanças precisarão acontecer para uma nova fase poder começar.