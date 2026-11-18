A Black Friday deste ano cai em 27 de novembro, e boa parte dos pequenos negócios vai disputar a atenção do consumidor no mesmo lugar: o feed. Na véspera, o roteiro costuma se repetir. O empreendedor cria uma arte com “tudo com desconto”, publica na sexta-feira de manhã e espera o celular apitar. Na maioria das vezes, ele não apita.

Para Marcus Tonin, especialista em marketing e vendas conhecido nas redes como @MarketeiroConfesso, o erro está em tratar a data como um dia de postagem, e não como uma estratégia de venda. “Postar não é vender. Quem deixa para anunciar a promoção na sexta-feira está competindo com as grandes redes no grito. Vende quem preparou o cliente antes e está pronto para atender na hora”, diz ele, que é mentor e palestrante de Marketing e Inovação pelo Sebrae/RS.

A boa notícia, segundo ele, é que o pequeno negócio tem uma vantagem que as grandes marcas tentam comprar: gente de verdade por trás do balcão. A seguir, o especialista destaca sete atitudes para utilizar as redes sociais a favor do caixa na Black Friday. Confira!

1. Coloque o time na vitrine

Vendedores e atendentes mostrando os produtos nos stories geram mais proximidade do que a arte pronta da promoção. É a lógica que grandes empresas já aplicam ao transformar funcionários em criadores de conteúdo. “As pessoas confiam em gente. Quando quem trabalha na loja recomenda um produto, a oferta deixa de ser propaganda e vira indicação”, afirma.

2. Aqueça a audiência com antecedência

O ideal é começar a falar da data pelo menos duas semanas antes. Uma lista de espera, um grupo de WhatsApp ou a lista de Melhores Amigos do Instagram para quem quer receber as ofertas primeiro criam expectativa e uma base de clientes já interessados quando a promoção começar.

3. Seja claro e verdadeiro na oferta

Mostrar o preço de antes e o de agora, dizer por quanto tempo a condição vale e quais produtos participam evita a sensação de enganação. “O consumidor está escaldado com a Black Fraude. Oferta vaga gera desconfiança, e desconfiança não converte”, diz o especialista.

4. O dono precisa aparecer

Um vídeo curto do empresário explicando a promoção passa mais segurança do que qualquer post produzido. Para quem tem receio da câmera, Marcus Tonin sugere começar simples, com um vídeo de menos de um minuto, gravado no próprio celular, dentro da loja. “Rosto gera confiança. O cliente quer saber de quem está comprando.”

Responder rapidamente às dúvidas dos consumidores pode fazer a diferença entre conquistar uma venda e perder um cliente (Imagem: Kong AP | Shutterstock)

5. Prepare-se para responder rápido

Na Black Friday, o direct e o WhatsApp viram o caixa da loja. Deixar respostas prontas para as perguntas mais comuns, como prazo de entrega, formas de pagamento e trocas, e reforçar a equipe de atendimento no dia faz diferença. “Cliente sem resposta compra no concorrente. Em data de promoção, cinco minutos de demora já são muito”, afirma.

6. Produza conteúdo no dia, não só antes

Stories ao longo do dia, contagem regressiva para o fim das ofertas, bastidores e transmissões ao vivo mantêm a loja presente enquanto o consumidor ainda está decidindo. Segundo Marcus Tonin, o algoritmo do Instagram tem favorecido conteúdos recentes, o que torna a presença constante durante a data ainda mais importante.

7. Pense no depois

A Black Friday é a porta de entrada para as vendas de Natal. Guardar o contato de quem comprou, agradecer depois da entrega e oferecer uma condição de recompra para dezembro ajuda a transformar uma venda pontual em relacionamento. “O lucro de verdade vem do cliente que volta”, resume.

Planejamento é essencial

Para o especialista, nenhuma dessas atitudes exige grande investimento, e sim planejamento. “Rede social é uma vitrine aberta 24 horas. O pequeno empreendedor que entende isso para de postar por obrigação e começa a vender com intenção”, conclui.

Por Cesar Silva