Billy, Marvin e mais: 8 nomes de “The Boys” para dar ao seu cachorro

Escolher o nome do cachorro é um momento muito especial e simbólico para os tutores. A escolha pode refletir a aparência do animal, seu comportamento e até os gostos da família. Para os fãs de “The Boys”, alguns dos personagens mais conhecidos da série podem servir de inspiração.

Disponível no Prime Video e baseada nos quadrinhos de Garth Ennis e Darick Robertson, a produção apresenta uma visão irreverente e sombria do universo dos super-heróis. A história acompanha um grupo que enfrenta Supes poderosos e, muitas vezes, corruptos, reunindo personagens com personalidades fortes, conflitos complexos e características bastante distintas.

Abaixo, confira como o nome de alguns dos personagens de “The Boys” pode combinar com o seu cachorro!

1. Billy

Billy Butcher é um dos protagonistas de “The Boys” e líder do grupo que combate os Supes. Interpretado por Karl Urban, o personagem é determinado, destemido, sarcástico e conhecido por não desistir facilmente de seus objetivos. Por ser curto e ter uma sonoridade simples, o nome pode combinar especialmente com um cachorro corajoso, esperto e cheio de atitude.

2. Hughie

Hughie Campbell entra para o grupo de Billy Butcher após uma tragédia transformar completamente sua vida. Ao longo da trama, ele precisa enfrentar situações perigosas enquanto tenta preservar sua humanidade em um universo marcado pela violência e pelos conflitos. O nome pode ser uma opção diferente para um cachorro carinhoso, companheiro e sensível, principalmente para aquele pet que prefere permanecer perto da família.

3. Annie

Annie January é o verdadeiro nome de Starlight, uma super-heroína que inicialmente sonha em integrar os Sete, mas passa a questionar o funcionamento e os valores do grupo. A personagem é interpretada por Erin Moriarty e se torna uma figura importante na luta contra os abusos dos Supes. Trata-se de um nome delicado e fácil de pronunciar, podendo combinar com uma cadela afetuosa, inteligente, determinada e que demonstra bastante confiança.

4. Kimiko

Kimiko é uma integrante dos Boys interpretada por Karen Fukuhara. A personagem possui habilidades sobre-humanas e participa diretamente dos conflitos enfrentados pelo grupo, ao mesmo tempo em que desenvolve uma relação muito próxima com Frenchie. Diferente e sonoro, o nome pode ser uma boa escolha para uma cadela ágil, observadora e cheia de energia.

O nome Frenchie pode combinar com um cachorro sociável e curioso (Imagem: JessicaMcGovern | Shutterstock)

5. Frenchie

Frenchie é um dos integrantes mais conhecidos dos Boys. Interpretado por Tomer Capone, ele se destaca dentro da equipe e mantém uma relação especialmente próxima com Kimiko. O nome tem uma sonoridade divertida e carinhosa, podendo combinar com um cachorro sociável, curioso e bastante apegado ao tutor.

6. Marvin

Marvin T. Milk, mais conhecido como Mother’s Milk ou M.M., é interpretado por Laz Alonso e integrante do grupo que enfrenta os Supes. Ele se destaca por ser disciplinado, responsável e preocupado com as consequências das missões. Por transmitir uma sonoridade amigável, o nome pode combinar com um cachorro equilibrado, companheiro, atento e muito ligado à rotina da família.

7. Noir

Noir vem de Black Noir, integrante dos Sete conhecido pelo visual completamente escuro e pela postura misteriosa. Ele é apresentado como um Supe habilidoso em combates, ágil e discreto, geralmente cumprindo suas missões sem falar e sem demonstrar facilmente suas emoções. Por significar “preto” em francês, pode combinar ainda mais com um cachorro de pelagem preta ou predominantemente escura.

8. Soldier

Soldier Boy é interpretado por Jensen Ackles. Antes dos acontecimentos centrais da trama, ele liderava o grupo de super-heróis Payback e era considerado uma figura lendária desse universo. Mais tarde, a história revela sua ligação familiar com Homelander. Por transmitir força e imponência, o nome pode combinar com um cachorro musculoso, corajoso, protetor e confiante, principalmente aqueles de porte médio ou grande.