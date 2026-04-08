Bife suculento: 5 receitas práticas para um almoço delicioso

Um bife suculento, preparado no ponto certo, tem o poder de transformar o almoço em um momento especial — mesmo nos dias mais corridos. Com técnicas simples e combinações bem escolhidas, é possível garantir maciez, sabor marcante e aquele aspecto dourado irresistível sem complicação. Temperos equilibrados, calor na medida certa e acompanhamentos que valorizam o prato fazem toda a diferença. A seguir, reunimos 5 receitas práticas de bife para facilitar a rotina sem abrir mão de um almoço caprichado e cheio de sabor. Confira!
1. Bife suculento com molho chimichurri
Ingredientes
- 2 bifes de t-bone
- 4 colheres de sopa de azeite
- 1/2 xícara de chá de salsinha picada
- 2 colheres de sopa de orégano
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 pimenta dedo-de-moça picada
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, misture a salsinha, o orégano, o alho e a pimenta dedo-de-moça. Acrescente 3 colheres de sopa de azeite e o suco de limão. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem até formar um molho rústico. Deixe descansar por alguns minutos para intensificar o sabor. Reserve.
Tempere o bife com sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira em fogo médio até ficar bem quente. Adicione o azeite restante e coloque os bifes, deixando dourar sem mexer até formar uma crosta. Vire e sele o outro lado também em fogo médio, mantendo o interior suculento. Retire os bifes do fogo e deixe descansar por alguns minutos antes de cortar. Disponha as fatias em uma tábua ou prato, regue com o molho chimichurri por cima e sirva em seguida.
2. Bife suculento com legumes
Ingredientes
- 2 bifes de alcatra
- 1 cenoura cortada em rodelas
- 1 xícara de chá de brócolis em floretes
- 1/2 xícara de chá de vagem
- 2 dentes de alho picados
- 1 ramo de tomilho
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere os bifes com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Coloque os bifes e deixe dourar. Adicione o alho e o tomilho e regue o bife com o azeite quente para intensificar o sabor. Retire os bifes e reserve.
Na mesma frigideira, coloque a cenoura e refogue até começar a amolecer. Acrescente a vagem e salteie por alguns instantes. Adicione o brócolis e refogue até ficar al dente. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída e misture bem, aproveitando o molho do fundo da frigideira. Volte os bifes para a frigideira junto com os legumes e deixe aquecer por alguns instantes em fogo baixo. Retire do fogo, deixe a carne descansar por alguns minutos e sirva em seguida.
3. Bife ao molho barbecue caseiro
Ingredientes
- 2 bifes de contrafilé
- 1/2 xícara de chá de ketchup
- 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
- 2 colheres de sopa de vinagre
- 1 colher de sopa de molho inglês
- 1 colher de chá de páprica
- 1/2 xícara de chá de água
- 1/2 xícara de chá de cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere os bifes com sal e pimenta-do-reino moída. Aqueça uma frigideira em fogo médio, adicione azeite e coloque os bifes. Deixe dourar sem mexer até formar uma crosta. Vire e sele o outro lado. Retire os bifes e reserve. Na mesma frigideira, em fogo médio, adicione a cebola e refogue até ficar macia. Acrescente o alho e mexa até liberar aroma. Adicione o ketchup, o açúcar mascavo, o vinagre, o molho inglês e a páprica. Misture bem. Despeje a água, mexa e deixe cozinhar em fogo baixo até o molho encorpar e ficar levemente espesso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Volte os bifes para a frigideira e envolva no molho barbecue. Deixe cozinhar por alguns minutos em fogo baixo para absorver bem o sabor. Sirva em seguida.
4. Bife suculento ao molho madeira com cogumelos
Ingredientes
- 2 bifes de contrafilé
- 1 xícara de chá champignon em fatias
- 1/2 xícara de chá de cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de vinho madeira
- 1 xícara de chá de caldo de carne
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere os bifes com sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira em fogo médio, adicione azeite e coloque os bifes. Deixe dourar sem mexer até formar uma crosta. Vire e sele o outro lado. Retire os bifes e reserve.
Na mesma frigideira, adicione a manteiga e deixe derreter. Acrescente a cebola e refogue até ficar macia. Junte o alho e mexa até liberar aroma. Acrescente a farinha de trigo e misture até formar uma pasta amarelada. Despeje o vinho madeira e misture bem até começar a evaporar. Adicione o caldo de carne aos poucos, mexendo até obter um molho liso. Cozinhe em fogo baixo até o molho engrossar e ficar encorpado. Adicione o champignon e tempere com sal e pimenta-do-reino. Volte os bifes para a frigideira e envolva no molho. Deixe cozinhar por alguns minutos em fogo baixo para absorver bem o sabor. Sirva em seguida.
5. Bife na manteiga com ervas
Ingredientes
- 2 bifes de contrafilé
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 dentes de alho picados
- 1 ramo de alecrim
- 1 ramo de tomilho
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere os bifes com sal e pimenta-do-reino moída. Aqueça uma frigideira em fogo médio e adicione o azeite. Coloque os bifes e deixe dourar sem mexer até formar uma crosta. Vire e sele o outro lado. Adicione a manteiga, o alho, o alecrim e o tomilho na frigideira. Deixe a manteiga derreter e, com a ajuda de uma colher, regue os bifes com a manteiga quente para incorporar sabor e manter a suculência. Continue regando por alguns instantes até atingir o ponto desejado. Retire os bifes da frigideira e deixe descansar por alguns minutos. Sirva em seguida.