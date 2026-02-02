Benefícios do chá de alecrim: 6 receitas para melhorar a saúde

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O alecrim, conhecido cientificamente como Rosmarinus officinalis, se trata de uma planta aromática originária da região do Mediterrâneo, famosa por seu uso culinário e medicinal. Crescendo em altitudes variadas, essa erva é valorizada por seu sabor marcante, mas também pelas propriedades terapêuticas.

Usado há séculos para aliviar dores musculares, melhorar a imunidade e a microcirculação, o alecrim é rico em uma substância chamada ácido carnósico, que tem importante ação contra os radicais livres. Como diminui a inflamação e a dor, também é benéfico para os rins, segundo a nefrologista Dra. Caroline Reigada.

“Além disso, o alecrim possui o ácido rosmarínico, que desintoxica e reduz a inflamação. Assim, esse tempero é um importante aliado para aumentar a circulação nos pequenos vasos em torno dos músculos e órgãos”, afirma a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

A seguir, confira 6 receitas de chá de alecrim e seus benefícios para a saúde!

1. Chá de alecrim com pimenta-caiena

O alecrim e a pimenta-caiena no chá ajudam a melhorar a circulação. Além disso, aumentam a energia e contribuem para o bem-estar geral do corpo.

Ingredientes

1 l de água

3 ramos de alecrim fresco

Mel e pimenta-caiena em pó a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma chaleira e leve ao fogo médio. Assim que começar a borbulhar, adicione os ramos de alecrim e abaixe o fogo. Ferva por 10 minutos. Desligue o fogo, coe o chá e adicione a pimenta-caiena. Misture bem. Adoce com mel e sirva imediatamente.

2. Chá de alecrim com canela

O chá de alecrim com canela combina propriedades que auxiliam na digestão, melhoram a circulação e ajudam no controle da glicemia, promovendo equilíbrio e bem-estar ao organismo.

Ingredientes

240 ml de água

1 colher de sopa de alecrim

1 canela em pau

Modo de preparo

Leve a água ao fogo médio até iniciar fervura. Desligue o fogo, acrescente o alecrim e a canela em pau, tampe e deixe em infusão por cerca de cinco a dez minutos. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

Chá de alecrim com limão-siciliano (Imagem: Lesterman | Shutterstock)

3. Chá de alecrim com limão-siciliano

Esse chá não só fortalece o sistema imunológico, mas também melhora a digestão, desintoxica o corpo e promove uma sensação geral de bem-estar.

Ingredientes

2 colheres de sopa de alecrim

1 l de água

1 colher de sopa de mel

Suco de 1/2 limão-siciliano

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo alto e adicione o alecrim. Retire do fogo e tampe a panela por 5 minutos. Coe e acrescente o mel e o suco de limão-siciliano. Misture e sirva em seguida.

4. Chá de alecrim com gengibre

O chá de alecrim com gengibre é uma bebida revitalizante. O gengibre, conhecido por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, ajuda a aliviar sintomas de gripes, resfriados e inflamações na garganta.

Ingredientes

200 ml de água

1 colheres de sopa de alecrim seco

2 rodelas de gengibre

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre e ferva por 3 minutos. Desligue o fogo, coloque o alecrim e tampe. Deixe em infusão por 10 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva em seguida.

Chá de alecrim com maçã e canela (Imagem: Rui Elena | Shutterstock)

5. Chá de alecrim com maçã e canela

Rico em antioxidantes, o chá de alecrim com maçã e canela favorece a digestão, ajuda a manter a glicemia equilibrada, fortalece as defesas naturais do corpo e contribui para uma circulação sanguínea saudável.

Ingredientes

200 ml de água

1 colher de sopa de alecrim fresco

1 pedaço de maçã com casca

com casca 1 pedaço de canela em pau

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, a maçã com casca e a canela em pau e leve ao fogo médio. Assim que ferver, desligue o fogo, adicione o alecrim, tampe a panela e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.

6. Chá de alecrim com casca de abacaxi e hortelã

Esse chá refrescante contribui para a saúde do sistema digestivo, melhora a circulação sanguínea e ajuda na desintoxicação do corpo.

Ingredientes

1 ramo de alecrim fresco

Casca de 1 abacaxi higienizada e picada

de 1 abacaxi higienizada e picada 1 l de água

Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela grande, adicione a casca de abacaxi e leve ao fogo médio para ferver por 10 minutos. Após esse tempo, adicione o alecrim e as folhas de hortelã. Retire do fogo, tampe e deixe a infusão descansar por mais 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

Cuidados importantes

É essencial lembrar que, apesar dos benefícios, o chá de alecrim não deve ser incorporado à rotina sem antes consultar um médico (especialmente quando voltado a pessoas com condições específicas de saúde, como hipertensão, ou em casos de gravidez). A supervisão médica é importante para evitar possíveis contraindicações e garantir que a ingestão seja segura e benéfica.