BBB 26: o que o horóscopo revela sobre camarotes e veteranos da edição

O Big Brother Brasil 2026 mal começou e já entrou para a história do reality. Desta vez, não apenas pelo prêmio recorde de R$ 5,44 milhões, mas também pelas dinâmicas inéditas que prometem movimentar o jogo, com uma mistura inédita de Pipoca, Camarote e veterano.

Em meio a tantas novidades, a Astrologia ajuda a interpretar padrões de comportamento, como os participantes se posicionam em grupo e lidam com conflitos e alianças. Pensando nisso, a astróloga do Astrolink, Giovanna Guarnieri, analisa os signos dos participantes dos grupos Camarote e Veteranos do BBB 26 e revela o que cada energia pode trazer para o jogo. Confira:

Sagitário em destaque: Babu Santana e Ana Paula Renault

Babu Santana e Ana Paula Renault trazem a franqueza e a intensidade de Sagitário ao jogo (Imagem: Reprodução digital | Rede Globo)

Com Babu Santana e Ana Paula Renault sob a energia de Sagitário, a casa ganha doses extras de franqueza, intensidade e senso de justiça. Sagitarianos costumam falar o que pensam, defender suas verdades com convicção e não lidar bem com jogos duplos.

Babu tende a agir com autenticidade e firmeza, enquanto Ana Paula pode reacender debates intensos, especialmente se sentir que algo ultrapassa seus limites. Sagitário no BBB raramente passa despercebido, e quase sempre divide opiniões.

Comunicação e imprevisibilidade: Gêmeos em dose dupla

Juliano Floss e Solange Vega representam Gêmeos, signo da comunicação, da curiosidade e da adaptação (Imagem: Reprodução digital | Rede Globo)

Juliano Floss e Solange Vega representam Gêmeos, signo da comunicação, da curiosidade e da adaptação. Geminianos costumam se movimentar bem entre grupos, criar conexões rápidas e mudar de estratégia com facilidade.

No jogo, isso pode significar carisma e leveza, mas também gerar desconfiança se o público ou os colegas sentirem falta de posicionamento claro. Gêmeos joga muito com a palavra, e isso pode ser uma grande arma.

Solange Couto e Sarah Andrade representam o signo de Câncer

Solange Couto e Sarah Andrade trazem a intuição de Câncer para o jogo (Imagem: Reprodução digital | Rede Globo)

Com Solange Couto e Sarah Andrade, a edição ganha a força canceriana: sensibilidade, intuição e forte conexão emocional. Câncer tende a observar bastante antes de agir, cria laços profundos e reage intensamente quando se sente ferido.

Esses participantes costumam comover o público, mas também podem se envolver em conflitos movidos por emoção. A grande questão para Câncer no BBB é aprender a proteger seus sentimentos sem se fechar demais.

Diplomacia e estética: Aline Campos representa Libra

Aline Campos traz o charme, o senso de justiça e a habilidade social de Libra para o jogo (Imagem: Reprodução digital | Rede Globo)

Libra entra na casa com Aline Campos, trazendo charme, senso de justiça e habilidade social. Librianos costumam buscar harmonia, evitar conflitos diretos e atuar como mediadores — o que pode ser muito positivo no início do jogo. Por outro lado, a indecisão e o medo de desagradar podem virar armadilhas em momentos decisivos. Libra precisa aprender, no BBB, que nem sempre é possível agradar todo mundo.

Originalidade e independência: Aquário marca presença

Henri Castelli e Jonas Sulzbach carregam a energia de Aquário (Imagem: Reprodução digital | Rede Globo)

Henri Castelli e Jonas Sulzbach carregam a energia aquariana: independência, autenticidade e pensamento fora da caixa. Aquário costuma jogar sem seguir manuais, e valoriza muito a liberdade individual. Isso pode render momentos icônicos, mas também afastamentos estratégicos. Aquarianos não gostam de se sentir controlados, e o confinamento testa esse limite como poucos ambientes.

Edílson Capetinha representa o signo de Virgem

Edílson Capetinha pode surpreender com o ar observador de Virgem (Imagem: Reprodução digital | Rede Globo)

Virginianos costumam observar tudo antes de agir, e Edílson Capetinha pode se destacar justamente por isso. Virgem analisa detalhes, percebe incoerências e prefere agir com estratégia. No BBB, essa postura pode ser extremamente eficaz, especialmente em provas, na organização de alianças e na leitura de jogo. O desafio é não se tornar crítico demais.

Confronto e impulso: Áries com Alberto Cowboy

Alberto Cowboy representa Áries, signo da ação, da coragem e do confronto direto (Imagem: Reprodução digital | Rede Globo)

Alberto Cowboy representa Áries, signo da ação, da coragem e do confronto direto. Arianos entram no jogo para viver intensamente, defender território e reagir rápido aos desafios. Essa energia rende protagonismo, mas também conflitos. Áries no BBB precisa aprender a dosar impulso e estratégia para não se tornar alvo cedo demais.

Astrologia não prevê o vencedor, mas revela o clima do jogo

O BBB 26 começa com um céu simbólico potente: muitos signos ligados à emoção, à comunicação e à busca por identidade. Isso indica uma edição marcada por discursos fortes, embates emocionais e alianças que podem mudar rapidamente.

Para quem gosta de acompanhar o reality com um olhar mais profundo, a astrologia ajuda a entender por que certos comportamentos se repetem, e por que alguns participantes despertam tanta identificação (ou rejeição) no público.

