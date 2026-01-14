BBB 26 dita tendências: veja ideias de decoração para sua casa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O reality show mais assistido do Brasil estreou na última segunda-feira (12) e, mais uma vez, a decoração da casa se tornou um dos assuntos mais comentados pelo público. Nesta edição, os ambientes apostam em cores intensas, contrastes e narrativas visuais que representam sonhos, desejos e conquistas — conceitos que vão além da televisão e podem inspirar projetos residenciais.

Para a arquiteta Camila Palladino, do escritório Palladino Arquitetura, o grande diferencial da decoração do programa está na liberdade criativa. “Claro que é um cenário pensado para a TV e nem tudo pode ser reproduzido literalmente em casa, mas os conceitos ajudam a estimular a criatividade e a perder o medo de ousar na decoração”, afirma.

Segundo a arquiteta, o mais importante é compreender a intenção de cada espaço. “Quando o ambiente tem um propósito bem definido, as escolhas de cores, móveis e objetos ficam mais assertivas e o resultado é um espaço com identidade e equilíbrio”.

A seguir, a Camila Palladino lista dicas práticas para quem deseja se inspirar na decoração do BBB e aplicar essas ideias no dia a dia. Acompanhe e veja como transformar essas referências em soluções reais para sua casa!

1. Use cores com intenção e planejamento

Cores e iluminação podem criar impacto visual mesmo em áreas de circulação (Imagem: Reprodução digital | TV Globo/Beatriz Damy)

No BBB, as cores são usadas para provocar emoções e destacar ambientes. Em casa, a dica é escolher uma paleta principal e trabalhar variações dentro dela, usando tons mais intensos em pontos estratégicos, como uma parede de destaque, móveis ou objetos decorativos. O equilíbrio com cores neutras é fundamental para evitar excessos e garantir harmonia visual.

2. Delimite os ambientes sem precisar de paredes

A cozinha integrada do BBB 26 reforça a ideia de delimitar ambientes sem paredes, usando mobiliário e cores para organizar o espaço (Imagem: Reprodução digital | TV Globo/Beatriz Damy)

Ambientes integrados podem ganhar organização e funcionalidade com soluções simples. Tapetes, disposição do mobiliário, mudanças sutis de iluminação ou até variações de cor ajudam a definir onde começa e termina cada espaço, tornando a circulação mais fluida e o ambiente mais confortável.

3. Dê identidade aos quartos, mas preserve a função de descanso

É possível dar identidade ao ambiente sem perder a função de descanso (Imagem: Reprodução digital | TV Globo/Beatriz Damy)

Quartos mais lúdicos e personalizados são bem-vindos, seja com referências a filmes, séries ou temas que tenham significado para o morador. No entanto, é importante dosar os estímulos visuais. Aposte em uma boa iluminação, tecidos agradáveis, cores que transmitam aconchego e evite excessos que possam comprometer a qualidade do sono.

4. Priorize o conforto em cada detalhe

Este quarto do BBB 26 evidencia como a personalização pode refletir desejos e emoções sem comprometer o conforto (Imagem: Reprodução digital | TV Globo/Beatriz Damy)

Mais do que estética, o conforto deve ser o ponto central de qualquer projeto. Invista em boas cabeceiras, mesas de apoio laterais funcionais, estofados confortáveis e móveis adequados à rotina da casa. Pequenos detalhes fazem grande diferença na experiência diária dos moradores.

5. Crie espaços pensados para convivência e encontros

Conforto e estética podem caminhar juntos em áreas de convivência (Imagem: Reprodução digital | TV Globo/Beatriz Damy)

A casa precisa convidar as pessoas a permanecerem e se reunirem. Ambientes de convivência bem planejados, com layout funcional, iluminação acolhedora e móveis confortáveis, fortalecem a interação e tornam o lar mais acolhedor e versátil para diferentes momentos.

Por Bruna Rodrigues