BBB 25: 6 curiosidades sobre Maike

Maike se tornou o novo líder do BBB 25 após ser o último a deixar a prova, na manhã desta sexta-feira (7). O ex-nadador, que já competiu ao lado de grandes atletas e agora encara o desafio do reality show, ficou na disputa de resistência por quase 10 horas. “Para mim, foi uma prova perfeita. Porque eu treinei muito isso quando eu era atleta. Reflexo, para a saída do bloco. Então, eu comecei a mentalizar isso daí, e foi certinho”, disse ele no programa.

Abaixo, confira algumas curiosidades sobre Maike, o novo líder do Big Brother Brasil!

1. Ex-nadador medalhista

Maike já foi um atleta de alto rendimento na natação e chegou a ser medalhista brasileiro. Durante sua trajetória no esporte, treinou ao lado de grandes nomes, como César Cielo e Thiago Pereira, e participou de seletivas olímpicas.

2. Deixou o esporte por amor e lesões

O ex-nadador precisou abandonar a carreira esportiva após sofrer algumas lesões. Além disso, um término de relacionamento impactou seu desempenho durante uma seletiva olímpica, o que acabou influenciando sua decisão de seguir novos caminhos.

“Na época, estava indo para uma seletiva olímpica e terminei meu primeiro relacionamento. Estava muito bem nessa época, com o quarto melhor tempo do Brasil. Mas fiquei muito mal”, lembrou Maike em entrevista ao gshow.

3. Vendedor de consórcios e ex-empreendedor

Antes do BBB 25, Maike trabalhava como representante comercial na área de consórcios. No entanto, sua experiência profissional vai além disso: ele já foi entregador de panfletos, sócio de um restaurante e gerente na área de delivery.

O ex-atleta Maike diz ser determinado e provou sua resistência física ao ganhar a 8ª Prova do Líder do BBB 25 (Imagem: Reprodução digital | Rede Globo)

4. Competitivo e persistente

O ex-atleta se considera uma pessoa leal, determinada e centrada. No BBB 25, demonstrou sua resistência física ao ser o último participante a deixar a 8ª Prova do Líder.

5. Criado pela mãe e com um grande sonho

Vindo de uma família humilde, Maike foi criado pela mãe e sempre teve nela sua maior referência de vida. Seu grande sonho é conquistar o prêmio do BBB 25 para poder proporcionar uma aposentadoria confortável para ela.

“Aprendi a ser homem com uma mulher. Aprendi a tratar as mulheres através da minha mãe. Sou muito grato a ela. Ela é minha referência maior. Não tenho ídolos na vida, a não ser ela, que é por quem eu tenho total admiração”, disse ao gshow.

6. Discreto nas redes sociais

Ao contrário de muitos participantes do reality show, Maike não era ativo nas redes sociais antes de entrar no programa. Ele mantinha seu perfil fechado e possuía pouco mais de 200 seguidores, o que contrasta com sua crescente popularidade dentro do BBB 25.