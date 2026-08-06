Batata-doce: 3 receitas práticas e ricas em proteínas para o jantar

A batata-doce é um ingrediente que merece espaço no cardápio do jantar. Isso porque, além de ser fonte de carboidratos complexos, fibras, vitaminas e minerais, ela fornece energia de forma gradual e aumenta a sensação de saciedade. Quando combinada com alimentos ricos em proteínas, como frango, carne e ovos, ainda resulta em refeições completas e ideais para quem deseja potencializar o ganho de massa muscular.

Abaixo, confira 3 receitas práticas com batata-doce e ricas em proteínas para o jantar!

1. Batata-doce recheada com carne moída

Ingredientes

2 batatas-doces laranjas

300 g de carne moída magra

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 tomate sem sementes e picado

2 colheres de sopa de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cebolinha picada para finalizar

Modo de preparo

Faça alguns furos na casca das batatas-doces com um garfo. Disponha-as em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Enquanto isso, em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue por 1 minuto. Junte a carne moída e cozinhe, mexendo sempre, até perder a cor avermelhada.

Adicione o tomate e o molho de tomate. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até o molho reduzir. Retire as batatas-doces do forno, faça um corte no sentido do comprimento e pressione levemente as extremidades para abrir espaço para o recheio. Com um garfo, solte um pouco da polpa e misture delicadamente com o recheio. Recheie as batatas-doces com a carne moída e finalize com a cebolinha picada. Sirva em seguida.

2. Salada com batata-doce e frango

Ingredientes

2 xícaras de chá de batata-doce cortada em cubos

300 g de peito de frango cortado em cubos

cortado em cubos 1 colher de chá de páprica doce

1 dente de alho descascado e picado

1 xícara de chá de folhas de alface

1 xícara de chá de rúcula

8 tomates-cereja cortados ao meio

1/4 de cebola-roxa descascada e fatiada

Água para cozinhar

Suco de 1/2 limão

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Coloque os cubos de batata-doce em uma assadeira e tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos, ou até dourar. Reserve. Em um recipiente, tempere o frango com o alho, a páprica doce, o sal e a pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue os cubos de frango até dourarem. Desligue o fogo e disponha em uma saladeira. Acrescente as folhas de alface, a rúcula, a batata-doce, os tomates-cereja e a cebola-roxa. Tempere com sal, suco de limão, pimenta-do-reino e azeite de oliva. Sirva em seguida.

Omelete com batata-doce e espinafre (Imagem: Angelika Heine | Shutterstock)

3. Omelete com batata-doce e espinafre

Ingredientes

4 ovos

1 xícara de chá de batata-doce laranja descascada e cortada em cubos

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1 dente de alho descascado e picado

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cebolinha picada para finalizar

Modo de preparo

Coloque os cubos de batata-doce em uma assadeira e tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos, ou até dourar. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho rapidamente. Junte o espinafre e refogue até as folhas murcharem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Em um recipiente, bata os ovos e tempere com sal. Aqueça o azeite em uma frigideira e despeje a mistura de ovos. Acrescente a batata-doce e o espinafre. Abaixe o fogo e cozinhe, com a frigideira tampada, até que a omelete esteja firme. Desligue o fogo e finalize com a cebolinha. Sirva em seguida.