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Barriga estufada: entenda as possíveis causas do aumento abdominal

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 28/05/26 16h36
Mudanças na região abdominal podem ter diferentes origens e não estão ligadas apenas ao peso (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Sensação de barriga inchada, abdômen mais projetado e desconforto com o contorno corporal são queixas cada vez mais frequentes nos consultórios. Embora muitas pessoas associem automaticamente essas mudanças ao acúmulo de gordura, nem sempre essa é a causa.

Segundo o cirurgião plástico Dr. Josué Montedonio, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, diferentes fatores podem alterar a percepção estética do abdômen, incluindo distensão abdominal, gases, intolerâncias alimentares, alterações digestivas, flacidez, diástase abdominal e excesso de pele.

“Muita gente chega incomodada com a barriga mais estufada ou abaulada e já acredita que aquilo seja gordura localizada ou algo que precise de cirurgia. Mas nem toda alteração abdominal é gordura e nem toda situação é cirúrgica. Uma boa avaliação é fundamental justamente para entender a causa real”, explica.

Distensão abdominal nem sempre está ligada à gordura

De acordo com o médico, alterações digestivas também podem impactar diretamente a percepção corporal e o contorno abdominal, principalmente em pacientes que convivem com distensão abdominal, gases, má digestão ou intolerâncias alimentares.

“O abdômen pode variar bastante ao longo do dia. Existem pessoas que acordam com a barriga normal e terminam o dia com sensação de estufamento, desconforto e aumento abdominal importante. Muitas vezes isso está mais relacionado à distensão abdominal do que propriamente à gordura”, afirma.

Apesar disso, o Dr. Josué Montedonio reforça que o objetivo não é tratar questões digestivas, mas ajudar o paciente a entender que diferentes causas podem alterar o aspecto do abdômen. “Às vezes, o paciente procura um procedimento estético acreditando que aquilo vai resolver completamente o problema, quando, na verdade, existe também uma questão funcional ou digestiva associada”, explica.

Diástase e excesso de pele também alteram o contorno abdominal

Outro ponto frequentemente confundido com gordura é a diástase abdominal, caracterizada pelo afastamento dos músculos retos abdominais, situação bastante comum após gravidez, grandes oscilações de peso ou emagrecimento intenso. “Isso altera bastante o formato do abdômen e pode gerar a sensação de barriga projetada mesmo em pacientes com baixo percentual de gordura”, destaca o Dr. Josué Montedonio.

Além disso, pacientes pós-bariátricos ou que passaram por emagrecimento expressivo também podem desenvolver excesso de pele abdominal, o que interfere tanto na estética quanto na qualidade de vida. “Muitas vezes não é apenas uma questão visual. O excesso de pele pode causar desconforto físico, assaduras, dificuldade para praticar exercícios e impacto emocional importante”, afirma.

A imagem mostra uma médica com estetoscópio ao lado de uma paciente em um consultório. As duas observam um tablet, sugerindo que estão analisando informações médicas ou resultados de exames.
Mudanças no corpo podem interferir na autoestima e devem ser avaliadas com cuidado antes de qualquer decisão estética (Imagem: fizkes | Shutterstock)

Saúde digestiva e autoestima podem caminhar juntas

Embora cirurgia plástica e saúde digestiva sejam áreas diferentes, o Dr. Josué Montedonio reforça que existe uma relação importante entre bem-estar, percepção corporal e autoestima. “Quando a pessoa convive diariamente com estufamento, desconforto abdominal e incômodo com o próprio corpo, isso também afeta autoestima, roupas, rotina e qualidade de vida”, pontua. Por isso, o médico alerta para a importância de evitar autodiagnósticos e buscar avaliação individualizada antes de qualquer procedimento.

Quando buscar uma avaliação médica

Segundo o especialista, mudanças persistentes no contorno abdominal, sensação frequente de estufamento, excesso de pele após emagrecimento ou suspeita de diástase são situações que merecem avaliação adequada para entender a origem do problema. “O mais importante é compreender a causa da alteração abdominal antes de buscar qualquer solução estética ou procedimento”, finaliza o Dr. Josué Montedonio.

Por Daiane Bombarda

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