Baralho cigano: vejas as previsões de novembro para os 12 signos

Novembro chegará com a energia da transformação, da clareza e do despertar interior. Será um mês em que o destino soprará novos ventos, convidando cada signo a alinhar razão e intuição, força e fé. As cartas revelam caminhos de renovação, cura e coragem para seguir em frente com confiança.

Unindo a sabedoria ancestral à leitura intuitiva, a bruxa Tânia Gori revela o que cada signo pode esperar neste mês e quais caminhos seguir para aproveitar as oportunidades. Confira!

Áries: cartas Cavaleiro, Sol e Âncora

Novembro convidará o ariano a agir com coragem e a acreditar no próprio brilho (Imagem: Denis_M | Shutterstock)

As cartas “Cavaleiro”, “Sol” e “Âncora” indicam que novembro o(a) convidará a agir com coragem e a acreditar no seu próprio brilho. Será chamado(a) a avançar, consolidar planos e deixar para trás tudo o que prende seu movimento natural. A força do “Sol” iluminará caminhos, e a “Âncora” trará firmeza: será um mês de conquistas duradouras e vitórias bem-merecidas.

Touro: cartas Lírios, Buquê e Livro

O mês soprará uma brisa de paz e crescimento interior para o taurino (Imagem: Denis_M | Shutterstock)

As cartas “Lírios”, “Buquê” e “Livro” indicam que o mês soprará uma brisa de paz e crescimento interior. Você colherá alegrias e reconhecimento, mas também mergulhará em aprendizados profundos — alguns vindos de dentro, outros por sinais sutis. Será importante ter paciência: as flores que você cultiva hoje se tornarão frutos maduros amanhã.

Gêmeos: cartas Raposa, Cruz e Estrela

O geminiano viverá um mês de superação e de luz (Imagem: Denis_M | Shutterstock)

As cartas “Raposa”, “Cruz” e “Estrela” falam de superação. Você perceberá quem é real e quem apenas veste máscaras. Mesmo diante de provações, a “Estrela” apontará para um caminho de luz. Atravessar a dor será a chave para descobrir sua força espiritual e sua visão mais clara de futuro.

Câncer: cartas Coração, Jardim e Trevo

Será um mês em que o amor, em todas as suas formas, se expandirá para o canceriano(Imagem: Denis_M | Shutterstock)

As cartas “Coração”, “Jardim” e “Trevo” mostram que será um mês em que o amor, em todas as suas formas, se expandirá. Laços se fortalecerão, encontros mágicos acontecerão e pequenas bênçãos surgirão como presentes do destino. Confie no fluxo: o que vier do coração encontrará seu caminho.

Leão: cartas Sol, Chicote e Torre

O leonino estará no centro das atenções, mas precisará usar a força com sabedoria (Imagem: Denis_M | Shutterstock)

As cartas “Sol”, “Chicote” e “Torre” mostram que você estará no centro das atenções, mas precisará usar sua força com sabedoria. Conflitos poderão testar sua autoridade, porém sua luz interior será mais forte do que qualquer desafio. Mantenha sua soberania com firmeza e generosidade: quem tem clareza, não teme.

Virgem: cartas Livro, Foice e Lírios

O virginiano deverá desapegar de velhas estruturas para abrir espaço para uma serenidade profunda e duradoura (Imagem: Denis_M | Shutterstock)

As cartas “Livro”, “Foice” e “Lírios” indicam que revelações e cortes necessários marcarão este mês. Verdades virão à tona para que a paz possa florescer. Ao se desapegar de velhas estruturas, você abrirá espaço para uma serenidade profunda e duradoura.

Libra: cartas Cegonha, Árvore e Coração

Novembro envolverá o libriano com uma energia de renascimento e cura (Imagem: Denis_M | Shutterstock)

As cartas “Cegonha”, “Árvore” e “Coração” mostram que novembro o(a) envolverá com uma energia de renascimento e cura. Mudanças positivas chegarão com doçura, nutrindo suas raízes emocionais. O amor — por si e pelos outros — será o solo fértil para que você floresça.

Escorpião: cartas Caixão, Sol e Cavaleiro

Para o escorpiano, a morte simbólica de um ciclo abrirá as portas para a luz (Imagem: Denis_M | Shutterstock)

As cartas “Caixão”, “Sol” e “Cavaleiro” mostram que a morte simbólica de um ciclo abrirá as portas para a luz. Você renascerá mais forte, guiado(a) por clareza e movimento. O mês marcará vitórias rápidas, decisões firmes e uma nova energia vital que o(a) impulsionará para frente.

Sagitário: cartas Navio, Estrela e Trevo

A vida chamará o sagitariano para horizontes mais amplos (Imagem: Denis_M | Shutterstock)

As cartas “Navio”, “Estrela” e “Trevo” indicam que a vida o(a) chamará para horizontes mais amplos. Viagens, mudanças e sonhos ganharão forma com a proteção da “Estrela”. A sorte caminhará ao seu lado: siga sua visão e deixe que o vento leve suas velas para novos mares.

Capricórnio: cartas Âncora, Foice e Urso

Força e determinação guiarão o capricorniano em novembro (Imagem: Denis_M | Shutterstock)

As cartas “Âncora”, “Foice” e “Urso” mostram que força e determinação guiarão novembro. Cortar o que não sustenta sua estrutura será essencial para manter seu poder pessoal intacto. Confie na sua solidez interna: você é sua própria fortaleza.

Aquário: cartas Estrela, Pássaros e Jardim

O aquariano terá um mês guiado por inspiração e conexões poderosas (Imagem: Denis_M | Shutterstock)

As cartas “Estrela”, “Pássaros” e “Jardim” indicam que o mês será guiado por inspiração e conexões poderosas. Suas palavras terão força de semente: onde você falar com verdade, florescerá. A expansão social virá acompanhada de reconhecimento e brilho.

Peixes: cartas Lua, Coração e Lírios

A sensibilidade do pisciano se intensificará e revelará dons profundos (Imagem: Denis_M | Shutterstock)

As cartas “Lua”, “Coração” e “Lírios” mostram que a sensibilidade se intensificará e revelará dons profundos. Emoções e intuições se entrelaçarão, conduzindo você a uma paz delicada e curativa. Acolha seus sentimentos: eles são bússolas do seu caminho mágico.

Mensagem cigana para todos os signos

“Novembro será um portal de clareza e movimento. Três cartas se erguem para cada um, mas uma só verdade ecoará: o que florescer agora terá sido plantado no silêncio de ontem. Acolha as mudanças com coragem, celebre o amor com alegria e caminhe com fé no seu próprio poder”.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.