Baralho cigano: vejas as previsões de janeiro de 2026 para os 12 signos

Janeiro de 2026 abrirá um novo ciclo vibracional marcado por consciência, ajustes internos e escolhas que definirão o rumo do ano. O baralho cigano revela um início que pedirá maturidade emocional, clareza de intenções e respeito ao próprio tempo. Não será um mês de impulsos inconsequentes, mas de construção sólida, em que cada decisão carregará peso e propósito.

Este será um período de alinhamento entre razão e intuição. A espiritualidade se fará presente, orientando cortes necessários, curas emocionais e recomeços mais verdadeiros. Unindo a sabedoria ancestral à leitura intuitiva, a bruxa Tânia Gori revela o que cada signo pode esperar neste mês e quais caminhos seguir para aproveitar as oportunidades. Confira!

Áries: cartas Cavaleiro, Chicote e Âncora

O ariano sentirá a necessidade de resolver pendências e iniciar projetos (Imagem: VOLYK IEVGENII | Shutterstock)

As cartas “Cavaleiro”, “Chicote” e “Âncora” indicam que janeiro começará com impulso, pressa e um forte desejo de agir. Você sentirá a necessidade de resolver pendências, iniciar projetos e colocar a vida em movimento rapidamente. Haverá uma energia intensa de ação e iniciativa.

O desafio aparecerá nos confrontos repetitivos, discussões desnecessárias e atitudes tomadas no calor do momento, que poderão gerar desgaste emocional e físico. O baralho cigano orienta a desacelerar para sustentar. Persistência, disciplina e foco em um objetivo por vez trarão estabilidade verdadeira. Nem tudo precisará ser resolvido de imediato, mas tudo precisará ser bem construído.

Touro: cartas Árvore, Lua e Coração

O mês pedirá ao taurino cuidado com o corpo e com a mente (Imagem: VOLYK IEVGENII | Shutterstock)

As cartas “Árvore”, “Lua” e “Coração” mostram que janeiro favorecerá a cura emocional, o fortalecimento interior e escolhas ligadas ao bem-estar. O mês pedirá cuidado com o corpo, com a mente e com aquilo que realmente nutre sua alma.

O desafio estará nas oscilações emocionais, inseguranças antigas e dúvidas sobre sentimentos e relações. Medos do passado poderão ressurgir, pedindo acolhimento. O baralho cigano orienta a agir com amor e escuta interior. Decisões feitas a partir do afeto verdadeiro criarão segurança emocional e crescimento duradouro.

Gêmeos: cartas Pássaros, Raposa e Livro

Convites, mensagens e trocas surgirão rapidamente para o geminiano (Imagem: VOLYK IEVGENII | Shutterstock)

As cartas “Pássaros”, “Raposa” e “Livro” mostram que janeiro será marcado por movimento, conversas intensas e excesso de informações. Convites, mensagens e trocas surgirão rapidamente, exigindo atenção às prioridades.

O desafio será não se perder em jogos de interesse, fofocas ou decisões tomadas apenas por conveniência. Nem tudo o que parecer vantagem será verdade. O baralho cigano orienta a aprofundar. Estudar, observar e buscar conhecimento antes de agir será essencial. Informação bem compreendida se transformará em poder.

Câncer: cartas Casa, Nuvens e Sol

O canceriano estará mais sensível ao ambiente e às pessoas próximas (Imagem: VOLYK IEVGENII | Shutterstock)

As cartas “Casa”, “Nuvens” e “Sol” mostram que questões familiares, emocionais e ligadas ao lar ganharão destaque. Você estará mais sensível ao ambiente e às pessoas próximas.

O desafio será lidar com confusão emocional, insegurança e receio de se posicionar com clareza. O silêncio poderá gerar distanciamentos. O baralho cigano orienta a trazer luz. Conversas francas, decisões claras e confiança na sua verdade dissiparão as dúvidas e fortalecerão os vínculos.

Leão: cartas Sol, Montanha e Chave

Janeiro trará brilho, vitalidade e possibilidade de reconhecimento ao leonino (Imagem: VOLYK IEVGENII | Shutterstock)

As cartas “Sol”, “Montanha” e “Chave” revelam que janeiro trará brilho, vitalidade e possibilidade de reconhecimento. Seu carisma estará evidente, mas os resultados exigirão esforço contínuo.

O desafio aparecerá por meio de obstáculos, atrasos ou resistências externas que testarão sua paciência e maturidade. O baralho cigano orienta a agir com estratégia e flexibilidade. A solução existirá, mas exigirá escolhas conscientes e menos rigidez.

Virgem: cartas Foice, Cruz e Jardim

Ao virginiano, janeiro pedirá cortes claros e o encerramento de ciclos que não fazem mais sentido (Imagem: VOLYK IEVGENII | Shutterstock)

As cartas “Foice”, “Cruz” e “Jardim” mostram que janeiro pedirá cortes claros e o encerramento de ciclos que não fazem mais sentido. Decisões difíceis poderão surgir, mas serão libertadoras.

O desafio será o peso emocional, o cansaço e a sensação de carregar responsabilidades sozinho(a). O baralho cigano orienta a não se isolar. Compartilhar, buscar apoio e permitir momentos de leveza trarão equilíbrio e clareza.

Libra: cartas Lírios, Raposa e Estrela

O libriano desejará harmonia, mas enfrentará situações ambíguas (Imagem: VOLYK IEVGENII | Shutterstock)

As cartas “Lírios”, “Raposa” e “Estrela” mostram que o mês pedirá equilíbrio emocional, maturidade e busca por paz interior. Você desejará harmonia, mas enfrentará situações ambíguas.

O desafio estará em perceber onde você tem cedido demais para evitar conflitos. O baralho cigano orienta a confiar na intuição e preservar seus valores. Quando você se respeitar, o caminho se iluminará naturalmente.

Escorpião: cartas Cobra, Foice e Criança

Para o escorpiano, janeiro trará revelações profundas e transformações inevitáveis (Imagem: VOLYK IEVGENII | Shutterstock)

As cartas “Cobra”, “Foice” e “Criança” mostram que janeiro trará revelações profundas e transformações inevitáveis. Verdades virão à tona para serem encaradas. O desafio será lidar com ressentimentos e vínculos que precisarão ser cortados. O baralho cigano orienta a recomeçar com leveza. Soltar o passado abrirá espaço para um novo ciclo mais limpo e verdadeiro.

Sagitário: cartas Cavaleiro, Caminho e Árvore

Para o sagitariano, mudanças e novos projetos ganharão força (Imagem: VOLYK IEVGENII | Shutterstock)

As cartas “Cavaleiro”, “Caminho” e “Árvore” revelam que janeiro trará movimento, escolhas importantes e desejo de expansão. Mudanças e novos projetos ganharão força. O desafio será a dispersão e a dificuldade de escolher um único caminho. O baralho cigano orienta a optar pelo que gerará crescimento real e sustentável. Raízes fortes sustentarão grandes voos.

Capricórnio: cartas Âncora, Urso e Jardim

O capricorniano se sentirá mais firme e determinado (Imagem: VOLYK IEVGENII | Shutterstock)

As cartas “Âncora”, “Urso” e “Jardim” revelam que o mês favorecerá estabilidade, força pessoal e segurança material. Você se sentirá mais firme e determinado(a). O desafio será evitar controle excessivo e rigidez emocional. O baralho cigano orienta a compartilhar, ampliar contatos e confiar nas trocas. A prosperidade crescerá no coletivo.

Aquário: cartas Livro, Lua e Chave

Janeiro trará revelações internas e aprendizados profundos ao aquariano (Imagem: VOLYK IEVGENII | Shutterstock)

As cartas “Livro”, “Lua” e “Chave” mostram que janeiro trará revelações internas, aprendizados profundos e descobertas emocionais importantes. O desafio será lidar com a sensibilidade elevada e confusões internas. O baralho cigano orienta a confiar no processo de autoconhecimento. Aceitar o que se revela trará respostas e soluções.

Peixes: cartas Estrela, Nuvens e Lírios

Para o pisciano, janeiro começará com proteção espiritual, fé e intuição ampliada (Imagem: VOLYK IEVGENII | Shutterstock)

As cartas “Estrela”, “Nuvens” e “Lírios” mostram que janeiro começará com proteção espiritual, fé e intuição ampliada. Sua sensibilidade estará intensa. O desafio será atravessar momentos de dúvida e insegurança emocional. O baralho cigano orienta a ter serenidade, espiritualidade e confiança. A calma será o portal para a clareza e para a paz interior.

Mensagem para iniciar 2026

Que este novo ano seja iniciado com consciência, verdade e presença. O baralho cigano revela que 2026 começará pedindo menos pressa e mais alinhamento interior. Caminhe com fé, respeite seus limites e honre sua essência.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.