Baralho cigano: veja as previsões para os 12 signos de 28 de setembro a 04 de outubro

A semana começará trazendo a energia da renovação, do equilíbrio e das escolhas conscientes. Segundo a astróloga e taróloga Sol Viana, outubro trará um convite importante: perceber o que ainda merece nossa energia e o que já cumpriu seu papel em nossa caminhada. Nem tudo precisará ser resolvido imediatamente. Algumas respostas chegarão quando silenciarmos, observarmos e confiarmos um pouco mais na nossa própria intuição.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

O ariano poderá avançar em direção aos seus objetivos e encontrar novas oportunidades por meio de conversas e contatos inesperados (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A semana pedirá que você concentre sua energia naquilo que realmente deseja conquistar. Evite agir por impulso ou comprar brigas que não são suas. No trabalho, uma oportunidade poderá surgir por meio de uma conversa ou contato inesperado. No amor, cuidado com cobranças excessivas.

Conselho espiritual: nem toda batalha precisa ser vencida — algumas simplesmente precisam ser deixadas para trás.

Palavra da semana: direção.

Touro

O taurino terá uma semana favorável para organizar as finanças, definir prioridades e buscar mais estabilidade para o futuro (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Questões financeiras e profissionais ganharão destaque. Será um bom momento para reorganizar contas, estabelecer prioridades e pensar no futuro com mais tranquilidade. No campo afetivo, você poderá sentir necessidade de maior segurança e reciprocidade.

Conselho espiritual: valorize quem demonstra por meio de atitudes, não apenas de palavras.

Palavra da semana: segurança.

Gêmeos

O geminiano poderá vivenciar novidades e novos caminhos, usando sua criatividade e comunicação para movimentar a vida profissional e afetiva (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Novidades, mensagens e encontros poderão movimentar seus dias. Algo que parecia parado começará a apresentar novos caminhos. No trabalho, utilize sua criatividade e capacidade de comunicação. No amor, uma conversa poderá esclarecer sentimentos e intenções.

Conselho espiritual: fale o que sente, mas também esteja disposto(a) a ouvir.

Palavra da semana: movimento.

Câncer

O canceriano poderá reconhecer o que tem desgastado suas emoções, estabelecer limites e abrir espaço para mais leveza na vida (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Você poderá perceber com mais clareza situações que vêm consumindo sua energia emocional. Será o momento de estabelecer limites e parar de carregar responsabilidades que pertencem aos outros. No amor, evite trazer antigas mágoas para situações atuais.

Conselho espiritual: soltar também é uma forma de se cuidar.

Palavra da semana: desapego.

Leão

O leonino estará em evidência e poderá mostrar seus talentos, apresentar ideias e dar mais visibilidade aos seus projetos (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Sua presença estará mais forte e poderá chamar atenção positivamente. Será um excelente período para apresentar ideias, divulgar projetos e mostrar seus talentos. Financeiramente, mantenha os pés no chão diante de gastos por impulso. No amor, magnetismo e intensidade estarão em alta.

Conselho espiritual: você não precisa diminuir sua luz para caber na expectativa de ninguém.

Palavra da semana: brilho.

Virgem

O virginiano poderá colocar a vida em ordem, solucionar pendências e encontrar mais clareza para tomar decisões importantes (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A semana será favorável para colocar a vida em ordem. Pendências poderão finalmente ser resolvidas e decisões importantes tenderão a ficar mais claras. No trabalho, atenção aos detalhes será seu diferencial. No amor, não tente racionalizar todos os sentimentos.

Conselho espiritual: organize o que está ao seu alcance e permita que o restante encontre seu próprio tempo.

Palavra da semana: organização.

Libra

O libriano poderá compreender melhor suas vontades e necessidades, fortalecendo relações equilibradas e tomando decisões importantes no amor (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Com o Sol transitando pelo seu signo, este será um período de maior consciência sobre seus desejos e necessidades. Algumas decisões poderão exigir coragem para priorizar a si mesmo(a). No amor, relações equilibradas se fortalecerão, enquanto relações confusas pedirão definição.

Conselho espiritual: escolher a si também é um ato de amor.

Palavra da semana: escolhas.

Escorpião

O escorpiano terá a percepção aguçada e compreenderá melhor situações e sentimentos que antes pareciam escondidos ou confusos (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Sua percepção estará aguçada. Observe sonhos, sensações e coincidências, mas não abandone a razão ao tomar decisões importantes. Algo escondido ou mal compreendido poderá ficar mais claro. No amor, sentimentos profundos poderão vir à tona.

Conselho espiritual: nem tudo precisa ser revelado imediatamente. Observe antes de agir.

Palavra da semana: intuição.

Sagitário

O sagitariano poderá encontrar novos horizontes, desenvolver planos e transformar boas ideias em possibilidades concretas para o futuro (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A semana favorecerá novos planos, contatos e possibilidades. Você poderá sentir vontade de mudar alguma área da vida que se tornou pequena demais para seus sonhos. No trabalho, boas ideias precisarão ser acompanhadas de planejamento. No amor, leveza será fundamental.

Conselho espiritual: sonhe grande, mas construa cada passo com consciência.

Palavra da semana: expansão.

Capricórnio

O capricorniano poderá conquistar reconhecimento profissional e avançar em planos de longo prazo com mais organização e segurança (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Responsabilidades profissionais poderão aumentar, mas também existirá possibilidade de reconhecimento. Não tente controlar tudo sozinho(a). Financeiramente, a semana favorecerá o planejamento e decisões de longo prazo. No amor, demonstre mais aquilo que sente.

Conselho espiritual: o que é sólido leva tempo para ser construído.

Palavra da semana: construção.

Aquário

O aquariano poderá explorar novas ideias e buscar mais liberdade, encontrando equilíbrio entre autonomia e responsabilidade (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Ideias diferentes e vontade de romper padrões poderão marcar seus dias. Antes de mudar tudo, perceba se você está buscando liberdade ou apenas fugindo de uma situação desconfortável. No amor, respeitar o espaço individual será importante.

Conselho espiritual: liberdade verdadeira também exige responsabilidade pelas próprias escolhas.

Palavra da semana: liberdade.

Peixes

O pisciano poderá fortalecer a criatividade e a espiritualidade, enquanto aprende a escolher melhor onde deposita sua energia (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Sua sensibilidade estará mais intensa; portanto, selecione melhor ambientes, conversas e pessoas às quais entrega sua energia. A criatividade e a espiritualidade serão favorecidas. No amor, evite idealizações e procure enxergar as situações como realmente são.

Conselho espiritual: intuição é diferente de expectativa — aprenda a reconhecer a voz de cada uma.

Palavra da semana: sensibilidade.

Mensagem da semana

A passagem de setembro para outubro nos lembra que todo novo ciclo começa com uma escolha. Não carregue para o próximo mês aquilo que já perdeu o sentido. Agradeça pelos aprendizados, encerre o que precisa ser encerrado e abra espaço para novas possibilidades. Que outubro encontre você mais consciente da sua força, dos seus limites e, principalmente, do caminho que deseja construir.

Por Sol Viana

Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.